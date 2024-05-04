Фермеры Юга России получили большие страховые выплаты

Фермеры Юга России и Центрального Черноземья получили наибольшее возмещение сельхозубытков за период с 2021 года.
Эти регионы получили почти 53% из 14,8 млрд рублей страховых выплат за утрату сельхозкультур и поголовья. Всего страховые выплаты получили сельхозпроизводители, расположенные в 66 регионах РФ.
Наибольший объем страховых выплат перечислен хозяйствам Юга России, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В Центральном Черноземье крупные страховые выплаты совершались как по убыткам растениеводства, так и животноводства.
В Поволжье выплаты составили 3,0 млрд рублей, наибольшая сумма получена хозяйствами Самарской области.
Аграрии Северо-Западного федерального округа получили страховое возмещение в размере 849 млн рублей. В Сибири и на Дальнем Востоке хозяйствам 15 регионов агростраховщики возместили убытки на сумму 601 млн рублей.
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