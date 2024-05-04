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Громкое дело о взятках на Северном Кавказе: главный фигурант — родственник депутата Госдумы

Даже родственные связи не спасают коррупционеров

2:40
Происшествия

Тема российской коррупции всегда была из разряда вечных, взятки, "откаты", "подарочки" — кто-то "покупает", кто-то "продает". Для некоторых сильных мира сего, нечистых на руку, до последнего такие прецеденты были делом привычным.

Даже родственные связи не спасают коррупционеров
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако то, что происходит в последнее время, заставляет задуматься даже их. В России значительно выросло число приговоров коррупционерам, и добираются не просто до мелких сошек, а до людей, весьма значимых.

Тому пример — недавний арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который проходит подозреваемым по уголовному делу о взятке в особо крупном размере.

Противодействие коррупции осуществляется не только на федеральном уровне, "чистка" активно идёт и в регионах. Причём речь уже идёт не о частных явлениях, а о системном подходе к проблеме.

В СМИ уже нашумела громкая история о возбуждении уголовного дела на Северном Кавказе — сотрудники подразделения Ространснадзора и инспекторы ГИБДД проходят по делу о "получении взятки в значительном размере в составе организованной группы".

Фигурантами дела значатся замначальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО — начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Северная Осетия — Алания Мурад Макиев, двое его подчиненных Хаматов и Кибиров, а также инспекторы ГИБДД МВД по КБР Мухамед Хаников и Муса Канукоев и другие лица.

По данным Следственного комитета, золотым рудником оказались водители грузового автотранспорта, которые давали неплохие деньги за беспрепятственный проезд поста на контрольном пункте "Урух", расположенном на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Причём инспекторы ГИБДД за взятку пропускали даже при наличии административных правонарушений. Примечательно, что придумал столь хитрую схему лично Макиев, он выступает как организатор.

Как говорится в сообщении СК, по местам проживания и службы фигурантов дела было проведено более 30 обысков. В результате удалось изъять внушительные денежные суммы, а также документы, предметы, жесткие диски, флешки и другие электронные носители, доказывающие причастность проходящих по делу граждан к преступной деятельности.

Что примечательно, Мурад Макиев является родственником депутата Госдумы Зураба Макиева. Так что даже такие связи уже совсем не спасают!

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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