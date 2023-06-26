Мятеж прояснил, кто истинные союзники России

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События 24 июня показали Владимиру Путину истинное лицо его союзников за рубежом. Турция оказалась лояльнее многих партнёров РФ по ОДКБ.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Лидеры четырёх стран позвонили Путину утром 24 июня

После того, как Владимиру Путину доложили о мятеже, российский лидер переговорил по телефону с президентами Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Турции. Только эти разговоры указаны состоявшимися на сайте Кремля. Следовательно, других и не было.

Кремль не указывает инициаторов разговоров, но более вероятно, что звонили президенту РФ. Потому что Узбекистан не союзник России по ОДКБ и ЕАЭС и совсем не так сильно Шавкат Мирзиёев завязан на общую повестку с РФ, как турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Но этих двоих людей, а также Александра Лукашенко и Касыма-Жомарта Токаева объединяет один важный момент — все четверо в недавнем прошлом справились с дестабилизацией в своих странах (у Мерзиёева была Каракалпакия в июле 2022 года) и хорошо знают, как важна в этом случае поддержка союзников.

Путин всем этим людям очень помог лично удержаться во власти. Токаеву — в январе 2022 года направлением миротворцев, Лукашенко — военспецами в августе 2020 года и, конечно, экономически после того, как Запад не признал его президентом. Мерзиёева Путин поддержал в принимаемых мерах по стабилизации ситуации в первый же день беспорядков в Каракалпакии. Вероятно, предлагал и помощь, так как заявлено было о "расширении стратегического партнёрства".

Москва предупредила Эрдогана о перевороте 2016 года и продлила "зерновую сделку" перед выборами 2023 года, что позволило турецкому лидеру переизбраться.

Токаев предал Путина

Однако, если Лукашенко предложил помощь и реализовал её посредническими услугами в переговорах с Пригожиным, то Токаев ограничился заявлением, что происходящие события — это внутреннее дело России.

Налицо либо неблагодарность, либо боязнь реакции Запада. В первом случае не дотянул Токаев до звания порядочного человека, во втором — просто предал Путина. Кроме того, президент Казахстана недальновиден. Сколько бы казахстанцы нефти в Германию не отправляли, для немцев они всё равно останутся чужими азиатами. А страны ЕАЭС и ОДКБ — это до сих пор ментально, культурно и экономически единый организм. Выгоднее и безопаснее для всех стран на постсоветском пространстве поддерживать РФ.

Не знаем, что сказал Путину Мерзиёев, но сам факт звонка — ему "большой плюс в карму", так как он не прямой союзник РФ.

Эрдоган проявил мужество

Позвонил и предложил помощь президент страны-члена НАТО — Турции. Тем не менее, Эрдоган имел мужество заявить на весь мир, что Анкара "готова внести вклад в урегулирование ситуации в России", зная, что это вызовет гнев в Вашингтоне и Брюсселе.

Такое говорит о том, что этот человек ценит помощь в критический момент, является суверенным президентом и другом Путина.

24 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Никарагуа Даниэль Ортега также безусловно поддержали Путина.

Вот, собственно, и все союзники (Казахстан исключим) РФ в трудный день военного мятежа. Ни члены ОДКБ Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров, ни Си Цзиньпин - не проявили даже минимальной публичной солидарности 24 июня.

25 июня, когда всё уже стало ясно, через посла в Пхеньяне КНДР заявила, что "Пхеньян находится полностью на стороне Москвы в конфликте властей РФ с ЧВК "Вагнер". Пекин высказался в нейтральном духе невмешательства во внутренние дела РФ.

К этим "союзникам" можно применить формулу :"Если правление Путина нестабильно, то поддерживать его — плохой бизнес".

Пашинян — "казачок засланный"

Мы забыли о премьере Армении Николе Пашиняне, который позвонил поздно вечером 24 июня, но регистрации его звонка нет на сайте Кремля. Почему? Подозреваем, что звонок был с разведывательными целями, поскольку на Западе были сигналы о "наблюдении" за ситуацией в РФ, вот Пашинян и был "заслан" разузнать.

Об этом и сообщило правительство Армении:

"Никол Пашинян подчеркнул, что, хотя происходящие в России события являются внутренним делом России, он хотел бы получить информацию о ситуации, сложившейся в дружественной стране".

Неожиданная польза от "марша справедливости"

Что касается позиции Запада, то там, судя по мейнстримовым изданиям, просматривалась только одна эмоция — боязнь того, что ядерная кнопка уйдёт из-под контроля предсказуемого Путина в руки импульсивного Пригожина. И сейчас могут быть весьма неожиданные повороты "сюжета", вплоть до прекращения помощи киевскому режиму. Это один из позитивных моментов "марша справедливости".

Заявления в СМИ о том, что спецслужбы США знали о готовящемся мятеже, но не донесли администрации Джо Байдена — враньё под маркой отстаивания "чести мундира". Запад не руководил "маршем справедливости". Иначе была бы другая риторика, а не осторожная — "наблюдаем" и "внутреннее дело".

"Крот" же в рядах ЧВК "Вагнер" исключён из-за наличия вездесущей карающей кувалды.

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