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Суд предписал Бритни Спирс выплатить 2 миллиона долларов её родному отцу

Бритни Спирс должна выплатить отцу 2 миллиона долларов

0:47
Шоу-бизнес

Американской поп-диве Бритни Спирс придётся выплатить своему отцу огромную сумму денег.

Бритни Спирс должна выплатить отцу 2 миллиона долларов
Фото: https://www.instagram.com/britneyspears by Инстаграм Бритни Спирс is licensed under public domain

Суд предписал Бритни Спирс возместить родному отцу более 2 миллиона долларов. Такую сумму родитель артистки потратил на судебные тяжбы по делу об опеке.

Данное судебное решение вывело из себя певицу, так как сама она потратила на юристов более 4 млн долларов.

Из здания суда звезда уехала вместе со своим приятелем Полом Ричардом Солизом, у которого за плечами криминальное прошлое и отсидка в тюрьме. 

Свою ярость по поводу проигрыша в суде Бритни выразила тем, что пробила ногой лобовое стекло автомобиля. 

Ранее Бритни Спирс опубликовала кадры с бывшим мужем.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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