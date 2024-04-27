Суд предписал Бритни Спирс выплатить 2 миллиона долларов её родному отцу

Бритни Спирс должна выплатить отцу 2 миллиона долларов

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Американской поп-диве Бритни Спирс придётся выплатить своему отцу огромную сумму денег.

Фото: https://www.instagram.com/britneyspears by Инстаграм Бритни Спирс is licensed under public domain

Суд предписал Бритни Спирс возместить родному отцу более 2 миллиона долларов. Такую сумму родитель артистки потратил на судебные тяжбы по делу об опеке.

Данное судебное решение вывело из себя певицу, так как сама она потратила на юристов более 4 млн долларов.

Из здания суда звезда уехала вместе со своим приятелем Полом Ричардом Солизом, у которого за плечами криминальное прошлое и отсидка в тюрьме.

Свою ярость по поводу проигрыша в суде Бритни выразила тем, что пробила ногой лобовое стекло автомобиля.

Ранее Бритни Спирс опубликовала кадры с бывшим мужем.