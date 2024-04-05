Бритни Спирс заскучала по бывшему мужу-альфонсу, который через суд пытается вытрясти с неё миллионы за молчание

Бритни Спирс опубликовала романтичное видео с бывшим мужем спустя 8 месяцев после развода

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская певица Бритни Спирс опубликовала романтичное видео с бывшим мужем, призналась ему в любви, а затем удалила публикацию.

Фото: youtube.com by канал The Jonathan Ross Show is licensed under public domain

Артистка показала редкие архивные кадры с экс-супругом Сэмом Асгари, на котором они танцуют и целуются, а через несколько минут его удалила.

"Я люблю слишком сильно, это стыдно. И я буду любить тебя всю жизнь! Это черта, которую я хочу попытаться сохранить. Оглядываться назад иногда тяжело, но, честно говоря, это важно…", — написала Спирс.

Она призналась, что ей необходимо иногда говорить о прошлом, чтобы избежать ошибок.

"Онемение — это самое плохое, хотя в этом есть некая безопасность. Это сложно, потому что это то, чем люди могут воспользоваться", — написала Спирс.

Бритни Спирс и Сэм Асгари расстались спустя год после свадьбы, по слухам, из-за измен артистки. При бракоразводном процессе бывшие возлюбленные не общались, вместо них это делали адвокаты.

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