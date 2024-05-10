Девятилетняя актриса Алиса Руденко пожаловалась на трудности актёрской профессии

Звезда фильма "Морозко", девятилетняя актриса Алиса Руденко объяснила, какие аспекты актёрской работы для неё сложнее всего.
Девочка призналась, что тяжелее всего ей даются переезды и нестабильный график. Юная актриса объяснила, что иногад ей приходится перелетать по пять раз в неделю.
Ранее певица Наталья Подольская рассказала о нелёгком труде артистов.
Алиса Руденко объяснила, что приходится долго ждать, прежде чем выйти на сценическую площадку.
"На площадку ты приходишь заранее, и даже если ты задействована в одном эпизоде, приходится долго ждать своего выхода и скучать в перерывах между дублями. Но я уже привыкла и занимаю каждую свободную минуту, выполняя школьные задания", — цитирует слова Алисы "Вечерняя Москва".
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.