Девятилетняя актриса Алиса Руденко пожаловалась на трудности актёрской профессии

Юная актриса Алиса Руденко рассказала о сложностях актёрской работы

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Звезда фильма "Морозко", девятилетняя актриса Алиса Руденко объяснила, какие аспекты актёрской работы для неё сложнее всего.

Фото: https://vk.com/alisa_rudenko_official by ВК-аккаунт Алисы Руденко is licensed under public doman

Девочка призналась, что тяжелее всего ей даются переезды и нестабильный график. Юная актриса объяснила, что иногад ей приходится перелетать по пять раз в неделю.

Ранее певица Наталья Подольская рассказала о нелёгком труде артистов.

Алиса Руденко объяснила, что приходится долго ждать, прежде чем выйти на сценическую площадку.

"На площадку ты приходишь заранее, и даже если ты задействована в одном эпизоде, приходится долго ждать своего выхода и скучать в перерывах между дублями. Но я уже привыкла и занимаю каждую свободную минуту, выполняя школьные задания", — цитирует слова Алисы "Вечерняя Москва".