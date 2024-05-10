Появился новый взгляд на историю Земли: предложена альтернативная концепция формирования континентов

Американские ученые из Пенсильванского университета описали алгоритм формирования кратонов — древних и глубоких участков континентальной коры, обеспечивающих стабильность материков.
Они предложили новую теорию о том, что континенты формировались не как стабильные суши сразу, а через геологические процессы, вызванные дождями и ветром около 3 млрд лет назад. Кратоны, достигающие глубины более 150 километров, выполняют роль "киля" для континентов, сообщает Nature. Исследование концентраций урана, тория и калия в породах позволило ученым разработать тепловые модели, показывающие, как выветривание приводило к формированию осадочных отложений и концентрации тепловыделяющих элементов. Этот процесс способствовал созданию мощного твердого слоя породы, который предотвратил дальнейшую деформацию континентального дна.
Результаты могут помочь лучше понять геологическую историю Земли и развитие потенциально обитаемых планет.
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