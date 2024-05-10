Какие растения из огорода нуждаются в микоризе?

Рассказываем о слабой корневой системе

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Микориза — это симбиозное отношение между корнями растений и грибами, при котором обе стороны получают выгоду. Растения, которые нуждаются в микоризе, получают доступ к воде, минеральным веществам и питательным веществам из почвы, которые они не могли бы получить самостоятельно. Грибы, в свою очередь, получают углеводы и другие органические вещества от растения.

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Некоторые растения являются обязательными симбионтами для грибов и не могут выжить без микоризы. Среди них множество лесных деревьев, таких как дуб, сосна, ель, береза, клен и другие. Эти растения развивают микоризу с определенными видами грибов, которые помогают им получать необходимые питательные вещества.

Однако существуют и другие растения, которые могут выживать без микоризы, но они все равно получают от нее значительную пользу. Например, многие сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница, кукуруза, бобовые и овощи, могут улучшить свой рост и урожайность благодаря микоризе.

Также микориза играет важную роль в устойчивом использовании почвы, так как помогает сохранять ее плодородие и экосистемные функции. Изучение микоризы и ее влияния на растения является активной областью научных исследований, и результаты этих исследований помогают селекционерам и сельхозпроизводителям повышать уровень устойчивости своих культур.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что микориза играет важную роль в жизни растений, особенно лесных деревьев и сельскохозяйственных культур. Этот биологический процесс помогает растениям получать необходимые питательные вещества и улучшает их общее состояние, что в конечном итоге влияет на урожайность и качество почвы.