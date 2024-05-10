Включение страхового полиса при заключении кредитного договора: законно ли это в России?

Обязательно ли страховать жизнь при получении кредита?

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многих россиян интересует вопрос о законности включения страхового полиса во время подписания кредитного соглашения с банком.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, никто не может быть принужден к страхованию своей жизни или здоровья без собственного согласия. Это предоставляет заемщику право отказаться от страховки, если он не желает ее оформлять.

Законы о защите прав потребителей запрещают банкам навязывать клиентам дополнительные услуги, которые они не хотят приобретать. Страхование в контексте кредитных операций является необязательной услугой, и банки формально не могут требовать от клиентов его оформление.

Потребители обладают полной свободой в решении, подписывать ли страховой полис при получении кредита или отказаться от этой возможности.