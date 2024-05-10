Тренер рассказала о плюсах и минусах "вакуума" живота

Фитнес-тренер Ксения Шульга назвала плюсы и минусы "вакуума" живота.
Упражнение "вакуум" (или "вакуумное прессование") — один из способов тренировать мышцы "корсета" тела. Особенно оно эффективно для прямой и поперечной мышц живота.
"Вакуум" заставляет напрягаться глубокие мышцы живота, при этом корпус тела, позвоночник и плечи остаются неподвижными.
Делать упражнение лучше с утра натощак или в другое время, но желудок должен дать пустым. Вы максимально выдыхаете воздух, втягиваете мышцы живота (не вдыхая) как можно глубже и удерживаете их в таком положении настолько, насколько это возможно. Постепенно время можно увеличивать. Затем возвращаетесь в исходное положение, восстанавливаете дыхание и повторяете. Выполнить нужно 10 повторов.
Упражнение имеет несколько плюсов. Оно помогает: укрепить глубокие мышцы живота; сделать талию тоньше; улучшить осанку; увеличить функциональность.
Однако есть и минусы. Упражнение может: не подойти людям с проблемами спины, включая грыжи, протрузии, травмы; нанести вред органам брюшной полости; быть опасен для женщин при наличии гинекологических заболеваний; развить мышечный дисбаланс и тем самым обострить боли или спровоцировать чувство дискомфорта, пишет портал "СЭ".
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