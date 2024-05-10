Названы пять продуктов, которые не рекомендуется использовать для перекуса

Важно употреблять здоровые перекусы, которые помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и способствуют общему благополучию организма. На это обратила внимание британский врач Дебора Ли, которую цитирует bristolpost.co.uk.
Однако имеется ряд продуктов, которые категорически не рекомендуется выбирать в качестве перекуса. Сюда относятся чипсы, печенье, торт, выпечка и шоколад.
Доктор Ли отмечает, что эти продукты могут стать причиной зависимости, поскольку активизируют центры удовольствия в мозгу. В свою очередь, сахар, содержащийся в этих продуктах, стимулирует выделение дофамина, гормона счастья. Постоянное потребление сладких перекусов укрепляет нервные связи, что приводит к пристрастию к сладкому.
Поэтому важно прервать этот порочный круг и избегать нездоровой сахарной зависимости. Эксперт советует, чтобы каждый перекус составлял не более 150-200 калорий.
Наилучшим выбором для того, чтобы утолить голод между приёмами пищи, будут продукты, богатые белком и клетчаткой, такие как овощи, фрукты, семена и орехи. Они не только утолят голод и уменьшат желание к сладкому, но и обеспечат организм полезными питательными веществами.
В итоге, следуя указаниям доктора Ли и предпочитая здоровый перекус, можно поддерживать правильное питание и уровень глюкозы в крови в оптимальном состоянии.
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