Эндокринолог рассказала об опасности употребления сырого шашлыка

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Эндокринолог Михалева: употребление сырого шашлыка грозит тяжёлыми поражениями ЖКТ

1:44
Еда

По словам врача-эндокринолога и врача-диетолога Оксаны Михалевой, сырое мясо, например, недостаточно приготовленный шашлык, представляет серьёзную угрозу для здоровья человека по нескольким причинам.

Эндокринолог Михалева: употребление сырого шашлыка грозит тяжёлыми поражениями ЖКТ
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Прежде всего, оно может быть заражено опасными бактериями, такими как сальмонеллы и кишечная палочка. Эти микроорганизмы способны вызвать тяжелые инфекционные заболевания, особенно у людей с ослабленной иммунной системой. Лечение таких болезней требует применения антибиотиков и может занять продолжительное время, пишет Газета.Ru.

Второй потенциальной опасностью при потреблении сырого мяса является возможность заражения гельминтами — паразитическими червями, напомнила врач.

"Особенно опасно мясо от неизвестных производителей, которое не проверяется органами санэпиднадзора. Свинина и говядина могут быть заражены разными гельминтами, которые затем поселяются в основном в кишечнике и могут в течение долгого времени паразитировать там", — рассказала Михалева.

Третья опасность связана с трудностями переваривания сырого мяса, подчеркнула эндокринолог. Оно задерживается в желудке и кишечнике на длительное время, вызывая нарушение пищеварения, дискомфорт в животе, тошноту, запоры или диарею. Такое пищеварение может нарушить нормальную микрофлору кишечника и требует времени для восстановления.

Поэтому, рекомендуется всегда тщательно обрабатывать мясо, достаточно обжаривая или варя его, чтобы убить все потенциально опасные бактерии и гельминты, и обеспечить безопасность пищи.

Употребление сырого мяса смертельно опасно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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