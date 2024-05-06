Какие пищевые привычки буквально разрушают кишечник: мнение эксперта

Эти продукты разрушат здоровье вашего кишечника

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От здоровья кишечника зависит здоровье организма в целом. В этой статье мы расскажем, какие продукты вредны для состояния кишечника.

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Какие продукты вредны для здоровья кишечника

Прежде всего, жареная пища вредна для здоровья кишечника. Частое употребление жареного мяса, рыбы, овощей оказывает разрушительное воздействие на организм в целом. Однако именно жареное мясо наносит непоправимый вред кишечнику. Помните, что жарка вызывает образование канцерогенных веществ.

Кроме того, для здоровья кишечника следует избегать или сокращать потребление сахара, красного мяса, бобовых, соков, газированных напитков, кофе и фастфуда.

Здоровью кишечника также вредит потребление большого количества обработанных пищевых продуктов, консервов, использование чрезмерно острых специй и злоупотребление алкоголем. Воспаление в кишечнике иногда вызывают бобовые: нут, фасоль, чечевица, соя, горох.

Полезная еда для кишечника

Запор хорошо снимают маринованные овощи, кисломолочные продукты, фруктовый квас, киви, так как в них содержится большое количество органических кислот. Также полезно добавить в свой рацион свеклу, курагу, чернослив, йогурт с пробиотиками, абрикос, спаржу, цветную капусту.

Разрешены овощи, фрукты, нежирное мясо, птица и рыба. Стоит ограничить потребление цельного молока, но допускаются умеренные кисломолочные продукты, сыр, творог.

Кроме того, чистая негазированная вода усиливает перистальтику и размягчает стул, делая опорожнение кишечника более быстрым и эффективным.

Кроме того, многим пациентам полезны травяные чаи, особенно с успокаивающим эффектом.