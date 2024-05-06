Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер назвал упражнения для мышц ног
Почему нужно выбирать высокую кровать
Назван лучший автомобиль для путешествий
Гости будут восхищаться: говорим о съедобных цветах
Учёные обнаружили "космический сбой" в гравитации
Нарколог Исаев: ром менее опасен для печени, по сравнению с другим крепким алкоголем
Создатели "Поколения "Ви" почтут память Чанса Пердомо во втором сезоне сериала
Почему страховка КАСКО важна для каждого водителя?
Кинологи объяснили, почему собака грызет обувь
Какие пищевые привычки буквально разрушают кишечник: мнение эксперта

Эти продукты разрушат здоровье вашего кишечника

2:01
Здоровье

От здоровья кишечника зависит здоровье организма в целом. В этой статье мы расскажем, какие продукты вредны для состояния кишечника.

Эти продукты разрушат здоровье вашего кишечника
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Какие продукты вредны для здоровья кишечника

Прежде всего, жареная пища вредна для здоровья кишечника. Частое употребление жареного мяса, рыбы, овощей оказывает разрушительное воздействие на организм в целом. Однако именно жареное мясо наносит непоправимый вред кишечнику. Помните, что жарка вызывает образование канцерогенных веществ.

Кроме того, для здоровья кишечника следует избегать или сокращать потребление сахара, красного мяса, бобовых, соков, газированных напитков, кофе и фастфуда.

Здоровью кишечника также вредит потребление большого количества обработанных пищевых продуктов, консервов, использование чрезмерно острых специй и злоупотребление алкоголем. Воспаление в кишечнике иногда вызывают бобовые: нут, фасоль, чечевица, соя, горох.

Полезная еда для кишечника

Запор хорошо снимают маринованные овощи, кисломолочные продукты, фруктовый квас, киви, так как в них содержится большое количество органических кислот. Также полезно добавить в свой рацион свеклу, курагу, чернослив, йогурт с пробиотиками, абрикос, спаржу, цветную капусту.

Разрешены овощи, фрукты, нежирное мясо, птица и рыба. Стоит ограничить потребление цельного молока, но допускаются умеренные кисломолочные продукты, сыр, творог.

Кроме того, чистая негазированная вода усиливает перистальтику и размягчает стул, делая опорожнение кишечника более быстрым и эффективным.

Кроме того, многим пациентам полезны травяные чаи, особенно с успокаивающим эффектом.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Учёные обнаружили "космический сбой" в гравитации
Нарколог Исаев: ром менее опасен для печени, по сравнению с другим крепким алкоголем
Создатели "Поколения "Ви" почтут память Чанса Пердомо во втором сезоне сериала
Почему страховка КАСКО важна для каждого водителя?
Кинологи объяснили, почему собака грызет обувь
Три эффективных упражнения от напряжения в спине
Картофель для красоты: пять удивительных рецептов для заботы о коже
Ветеринары ответили, почему собака пьет много воды
Крошечная деталь, которая дешевит ваш интерьер
Рассказываем пользу хрена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников