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Секрет питания, чтобы добиться снижения лишнего веса

Питание для сброса лишних килограммов

1:23
Здоровье

Для того чтобы не иметь лишних килограммов, важно следить за своим питанием. Первым правилом является употребление достаточного количества протеинов, которые способствуют поддержанию мышечной массы и сжиганию жира. 

КАК ПОХУДЕТЬ ЛЕГКО? БЮДЖЕТНОЕ МЕНЮ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА. Врач эндокринолог, диетолог Ольга Павлова

Чтобы похудеть в талии, начните с правильного питания. Исключите из рациона жирную, жареную и сладкую пищу, увеличьте потребление фруктов, овощей, белков и зеленого чая.

Следите, чтобы в рационе преобладали овощи.

Постарайтесь употреблять пищу в небольших порциях и чаще, что поможет ускорить метаболизм. Старайтесь кушать небольшими порциями 5- 6 раз в день.

Также необходимо употреблять достаточное количество овощей и фруктов, которые содержат витамины, минералы и пищевые волокна, улучшающие пищеварение.

Ограничьте потребление быстрых углеводов, таких как сахар, белая мука и газированные напитки, которые способствуют отложению жира в области талии.

И конечно, не забывайте о правильном питьевом режиме - употребляйте достаточное количество воды каждый день. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам поддерживать идеальную талию и оставаться здоровым.

Если у вас имеется лишний и вес и проблемы со здоровьем, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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