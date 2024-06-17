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Трендовый маникюр для выпускного 2024: советы от эксперта

Идеи маникюра для выпускного 2024 года

0:48
Моя семья » Красота и стиль

К выпускному важно продумать не только платье и макияж, но и дизайн маникюра. Нейл-мастер Виктория Попова поделилась трендовыми идеями, которые сделают вас звездой школьного бала. Для длинных ногтей в форме миндаль или более острых вариантов лучшим решением будет нюдовый градиент.

Идеи маникюра для выпускного 2024 года
Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для вечернего мероприятия подойдут любые цвета, но лучше отказаться от контрастных и выбрать нюд или оттенки, сочетающиеся с макияжем. Если омбре не подходит, можно поэкспериментировать с несколькими цветами, но без сильного контраста — все цвета должны сочетаться и быть в пастельной палитре.

Для любительниц френча Виктория предлагает рискнуть и сделать цветной френч, который будет в тренде все лето.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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