Трендовый маникюр для выпускного 2024: советы от эксперта

Идеи маникюра для выпускного 2024 года

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

К выпускному важно продумать не только платье и макияж, но и дизайн маникюра. Нейл-мастер Виктория Попова поделилась трендовыми идеями, которые сделают вас звездой школьного бала. Для длинных ногтей в форме миндаль или более острых вариантов лучшим решением будет нюдовый градиент.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для вечернего мероприятия подойдут любые цвета, но лучше отказаться от контрастных и выбрать нюд или оттенки, сочетающиеся с макияжем. Если омбре не подходит, можно поэкспериментировать с несколькими цветами, но без сильного контраста — все цвета должны сочетаться и быть в пастельной палитре.

Для любительниц френча Виктория предлагает рискнуть и сделать цветной френч, который будет в тренде все лето.