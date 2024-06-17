Трендовый маникюр для выпускного 2024: советы от эксперта

К выпускному важно продумать не только платье и макияж, но и дизайн маникюра. Нейл-мастер Виктория Попова поделилась трендовыми идеями, которые сделают вас звездой школьного бала. Для длинных ногтей в форме миндаль или более острых вариантов лучшим решением будет нюдовый градиент.
Для вечернего мероприятия подойдут любые цвета, но лучше отказаться от контрастных и выбрать нюд или оттенки, сочетающиеся с макияжем. Если омбре не подходит, можно поэкспериментировать с несколькими цветами, но без сильного контраста — все цвета должны сочетаться и быть в пастельной палитре.
Для любительниц френча Виктория предлагает рискнуть и сделать цветной френч, который будет в тренде все лето.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.