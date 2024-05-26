Энергичные кошки: почему ваши питомцы вдруг начинают бегать как ураган

Почему кошка начинает резко бегать по дому: эксперты нашли простое объяснение

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие хозяева кошек замечают, что их питомцы периодически проявляют странные "энергетические выбросы", проявляющиеся в активных бегах по дому.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые владельцы относятся к этому явлению с пониманием, полагая, что кошке просто нужно сбросить излишнюю энергию.

Другие же предпочитают, чтобы их кошки вели себя более спокойно и уравновешенно.

Почему же кошки начинают вдруг бегать по квартире? Один из основных моментов — это послеобеденное пробуждение. После того как кошка провела несколько часов в сне, ей может потребоваться физическая активность для полноценного пробуждения. Для кошки это аналог утреннего кофе для человека.

Кроме того, следует учитывать естественные инстинкты кошки. Даже если ей не нужно охотиться за едой, она всё равно будет тренировать свои навыки, чтобы оставаться в форме. Это врожденный инстинкт, на который она не может повлиять.