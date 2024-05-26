Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний спорт
Эксперт рассказала, почему отели выбирают белое постельное бельё
Какие ошибки чаще всего совершают в уходе за областью декольте
Как приготовить яичный салат с майонезом
Обгон авто ДПС: ПДД, штрафы и ограничения
Как избежать стрелкования редиса?
Провал Артура Смольянинова* в Риге: комментарий продюсера
СК "Согласие" выплатила 13,4 млн. рублей за утраченный товар с поезда
Питание для сброса лишних килограммов
Энергичные кошки: почему ваши питомцы вдруг начинают бегать как ураган

Почему кошка начинает резко бегать по дому: эксперты нашли простое объяснение

0:59
Зоосфера » Кошки

Многие хозяева кошек замечают, что их питомцы периодически проявляют странные "энергетические выбросы", проявляющиеся в активных бегах по дому.

Почему кошка начинает резко бегать по дому: эксперты нашли простое объяснение
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые владельцы относятся к этому явлению с пониманием, полагая, что кошке просто нужно сбросить излишнюю энергию.

Другие же предпочитают, чтобы их кошки вели себя более спокойно и уравновешенно.

Почему же кошки начинают вдруг бегать по квартире? Один из основных моментов — это послеобеденное пробуждение. После того как кошка провела несколько часов в сне, ей может потребоваться физическая активность для полноценного пробуждения. Для кошки это аналог утреннего кофе для человека.

Кроме того, следует учитывать естественные инстинкты кошки. Даже если ей не нужно охотиться за едой, она всё равно будет тренировать свои навыки, чтобы оставаться в форме. Это врожденный инстинкт, на который она не может повлиять.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Как второй дом: почему россияне выбирают этот африканский курорт Маврикий
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Последние материалы
Какие ошибки чаще всего совершают в уходе за областью декольте
Как приготовить яичный салат с майонезом
Обгон авто ДПС: ПДД, штрафы и ограничения
Как избежать стрелкования редиса?
Почему кошка начинает резко бегать по дому: эксперты нашли простое объяснение
Провал Артура Смольянинова* в Риге: комментарий продюсера
СК "Согласие" выплатила 13,4 млн. рублей за утраченный товар с поезда
Питание для сброса лишних килограммов
Вице-премьер Мантуров: Атомный ледокол "Россия" будет готов к 2030 году
Страховой дом "Платинум" сделал крупную выплату по КАСКО в Санкт-Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников