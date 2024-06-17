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Кардиолог Бокерия: ангина и кариес могут вызвать ревматический порок сердца

Кардиолог Бокерия назвала 2 заболевания, которые могут стать причиной болезни сердца

1:16
Здоровье

Кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что есть болезни, которые вроде и не связаны с работой сердца, на разрушают его, даже если возникают в молодом возрасте.

Кардиолог Бокерия назвала 2 заболевания, которые могут стать причиной болезни сердца
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Одно из таких заболеваний — это ангина. Кардиолог заявила, что особенно это заболевание опасно для детей от 5 до 15 лет, потому что может вызвать ревматический порок сердца.

"Повреждение происходит вследствие лихорадки, обусловленной аутоиммунной реакцией на стрептококки группы А", — объяснила эксперт.

Она посоветовала не запускать ангину и лечить её под присмотром врача.

Ещё одно заболевание — это кариес. По словам кардиолога, он вызывается теми же бактериями стрептококками, что и ангина. Они являются частью микрофлоры ротовой полости, но при запущенном гингивите, кариесе или пародонтите, могут оказаться в кровотоке. После чего достигают сердца и вызывают осложнение в виде ревматического порока сердца.

Врач пояснила, что осложнение любой инфекции может негативно сказаться на здоровье сердца, но при своевременной диагностике ревматический порок сердца можно лечить, сообщает портал "Доктор Питер".

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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