Кардиолог Бокерия: ангина и кариес могут вызвать ревматический порок сердца

Кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что есть болезни, которые вроде и не связаны с работой сердца, на разрушают его, даже если возникают в молодом возрасте.
Одно из таких заболеваний — это ангина. Кардиолог заявила, что особенно это заболевание опасно для детей от 5 до 15 лет, потому что может вызвать ревматический порок сердца.
"Повреждение происходит вследствие лихорадки, обусловленной аутоиммунной реакцией на стрептококки группы А", — объяснила эксперт.
Она посоветовала не запускать ангину и лечить её под присмотром врача.
Ещё одно заболевание — это кариес. По словам кардиолога, он вызывается теми же бактериями стрептококками, что и ангина. Они являются частью микрофлоры ротовой полости, но при запущенном гингивите, кариесе или пародонтите, могут оказаться в кровотоке. После чего достигают сердца и вызывают осложнение в виде ревматического порока сердца.
Врач пояснила, что осложнение любой инфекции может негативно сказаться на здоровье сердца, но при своевременной диагностике ревматический порок сердца можно лечить, сообщает портал "Доктор Питер".
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