Редис вырастет сочным и не будет стрелковаться: эти правила выращивания помогут получить отличный урожай

Как избежать стрелкования редиса?

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы предотвратить редис от стрелкования (образования цветоноса), следует принять несколько мер.

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Выбирайте сорта редиса, которые склонны к формированию крупных корнеплодов и менее подвержены стрелкованию. Некоторые сорта предназначены специально для летнего выращивания.

Редис любит прохладный климат и светлое, но не слишком яркое освещение. При высоких температурах он больше склонен к стрелкованию. Поэтому старайтесь выращивать его в прохладное время года или в местах с частичной тенью.

Редис нуждается в постоянном увлажнении почвы, чтобы корнеплоды развивались равномерно. Недостаток влаги может спровоцировать стрелкование.

Не засевайте редис слишком густо, чтобы растения имели достаточно места для развития корнеплодов. Плотная посадка может привести к конкуренции за питательные вещества и стимулировать стрелкование.

Если всё же появились признаки стрелкования (образование цветоноса), удалите его, чтобы растение продолжило активное формирование корнеплодов. Обычно цветонос появляется после того, как редис достигает определенного возраста.