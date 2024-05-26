Редис вырастет сочным и не будет стрелковаться: эти правила выращивания помогут получить отличный урожай

Чтобы предотвратить редис от стрелкования (образования цветоноса), следует принять несколько мер.
Выбирайте сорта редиса, которые склонны к формированию крупных корнеплодов и менее подвержены стрелкованию. Некоторые сорта предназначены специально для летнего выращивания.
Редис любит прохладный климат и светлое, но не слишком яркое освещение. При высоких температурах он больше склонен к стрелкованию. Поэтому старайтесь выращивать его в прохладное время года или в местах с частичной тенью.
Редис нуждается в постоянном увлажнении почвы, чтобы корнеплоды развивались равномерно. Недостаток влаги может спровоцировать стрелкование.
Не засевайте редис слишком густо, чтобы растения имели достаточно места для развития корнеплодов. Плотная посадка может привести к конкуренции за питательные вещества и стимулировать стрелкование.
Если всё же появились признаки стрелкования (образование цветоноса), удалите его, чтобы растение продолжило активное формирование корнеплодов. Обычно цветонос появляется после того, как редис достигает определенного возраста.
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