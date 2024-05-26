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Редис вырастет сочным и не будет стрелковаться: эти правила выращивания помогут получить отличный урожай

Как избежать стрелкования редиса?

1:15
Садоводство » Советы

Чтобы предотвратить редис от стрелкования (образования цветоноса), следует принять несколько мер.

Как избежать стрелкования редиса?
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Выбирайте сорта редиса, которые склонны к формированию крупных корнеплодов и менее подвержены стрелкованию. Некоторые сорта предназначены специально для летнего выращивания.

Редис любит прохладный климат и светлое, но не слишком яркое освещение. При высоких температурах он больше склонен к стрелкованию. Поэтому старайтесь выращивать его в прохладное время года или в местах с частичной тенью.

Редис нуждается в постоянном увлажнении почвы, чтобы корнеплоды развивались равномерно. Недостаток влаги может спровоцировать стрелкование.

Не засевайте редис слишком густо, чтобы растения имели достаточно места для развития корнеплодов. Плотная посадка может привести к конкуренции за питательные вещества и стимулировать стрелкование.

Если всё же появились признаки стрелкования (образование цветоноса), удалите его, чтобы растение продолжило активное формирование корнеплодов. Обычно цветонос появляется после того, как редис достигает определенного возраста.

Почему редис уходит в стрелку и не образует корнеплод.НЕ ДОПУСКАЙТЕ этого при выращивании редиса.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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