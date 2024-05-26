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СК "Согласие" выплатила 13,4 млн. рублей за утраченный товар с поезда

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Страхование

Страховая компания "Согласие" выплатила клиентам 13,4 млн рублей по четырём страховым случаям, связанным с сходами вагонов с рельсов.

СК "Согласие" выплатила 13,4 млн. рублей за утраченный товар с поезда
Фото: wikimapia by Anthony Ivanoff

Инциденты произошли в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах из-за технических неполадок. Выплаты были осуществлены по договору страхования средств железнодорожного транспорта.

Сходы вагонов произошли вследствие действий диверсантов, то есть этот страховой случай был заранее согласован при составлении договора. СК "Согласие" специализируется на крупных логистических контрактах. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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