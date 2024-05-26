СК "Согласие" выплатила 13,4 млн. рублей за утраченный товар с поезда

Страховая компания "Согласие" выплатила клиентам 13,4 млн рублей по четырём страховым случаям, связанным с сходами вагонов с рельсов.
Инциденты произошли в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах из-за технических неполадок. Выплаты были осуществлены по договору страхования средств железнодорожного транспорта.
Сходы вагонов произошли вследствие действий диверсантов, то есть этот страховой случай был заранее согласован при составлении договора. СК "Согласие" специализируется на крупных логистических контрактах.
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