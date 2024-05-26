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 Пустой зал и провал за границей: Смольянинову* предрекли конец карьеры

Провал Артура Смольянинова* в Риге: комментарий продюсера

0:41
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов* недавно провел концерт "Слова и музыка" в Риге, но зал был наполовину пуст. Продюсер Павел Рудченко прокомментировал, что провал был неизбежен, так как Смольянинов* популярен только в России.

Провал Артура Смольянинова* в Риге: комментарий продюсера
Фото: инстаграм аккаунт Артура Смольянинова

За границей его творчество малоизвестно, и он не может шутить, как Максим Галкин**. Рудченко отметил, что Смольянинову* лучше сосредоточиться на спектаклях в России. Известно также, что актёр выступает в латвийских кафе вместе с пианистом, называя их коллектив "камерным-камерным" составом группы cheLovek.

* — признан иностранным агентом.

** — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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