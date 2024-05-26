Пустой зал и провал за границей: Смольянинову* предрекли конец карьеры

Провал Артура Смольянинова* в Риге: комментарий продюсера

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артур Смольянинов* недавно провел концерт "Слова и музыка" в Риге, но зал был наполовину пуст. Продюсер Павел Рудченко прокомментировал, что провал был неизбежен, так как Смольянинов* популярен только в России.

Фото: инстаграм аккаунт Артура Смольянинова

За границей его творчество малоизвестно, и он не может шутить, как Максим Галкин**. Рудченко отметил, что Смольянинову* лучше сосредоточиться на спектаклях в России. Известно также, что актёр выступает в латвийских кафе вместе с пианистом, называя их коллектив "камерным-камерным" составом группы cheLovek.

* — признан иностранным агентом.

** — признан иностранным агентом.