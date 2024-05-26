Артур Смольянинов* недавно провел концерт "Слова и музыка" в Риге, но зал был наполовину пуст. Продюсер Павел Рудченко прокомментировал, что провал был неизбежен, так как Смольянинов* популярен только в России.
За границей его творчество малоизвестно, и он не может шутить, как Максим Галкин**. Рудченко отметил, что Смольянинову* лучше сосредоточиться на спектаклях в России. Известно также, что актёр выступает в латвийских кафе вместе с пианистом, называя их коллектив "камерным-камерным" составом группы cheLovek.
* — признан иностранным агентом.
** — признан иностранным агентом.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.