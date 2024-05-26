Простой и очень вкусный яичный салат с майонезом, луком и орегано: он станет фаворитом в вашей семье

Как приготовить яичный салат с майонезом

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичный салат с майонезом наверняка станет фаворитом в вашей семье.

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Его легко приготовить дома из таких простых ингредиентов, как яйца, майонез, зелёный перец чили и орегано.

Ингредиенты

6 яиц

2 луковицы

Кинза

1 чайная ложка чёрного перца

Орегано по желанию

1 столовая ложка смеси трав

5 столовых ложек майонеза

3 зелёных перца чили

Соль по необходимости

Хлопья чили по желанию

Вода по мере необходимости

Приготовление

Отварите яйца. Нарежьте лук, смешайте его с майонезом и перцем чили в большой миске. Посолите и поперчите. Затем добавьте в эту миску нарезанные варёные яйца. Украсьте листьями кинзы. посыпьте травами, хлопьями чили и орегано.