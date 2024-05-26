Обгон ДПС: что грозит за этот маневр?

Обгон авто ДПС: ПДД, штрафы и ограничения

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт njcar объясняет, что обгон полицейского автомобиля разрешен при соблюдении ПДД, однако при этом необходимо быть особенно осторожным.

Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

При нарушении правил обгона могут быть наложены штрафы в размере до 5000 рублей и даже лишение водительских прав на 1,5 года. Полезная информация также о том, что обгон можно совершить только в том случае, если машина ДПС не использует мигалки и соблюдает разрешенную скорость.

Однако водителю не следует забывать о том, что нарушение правил дорожного движения, такие как превышение скорости или наличие неисправностей на машине, могут быть зафиксированы видеокамерой в полицейском автомобиле и привести к штрафам. Важно помнить, что обгон полицейского автомобиля с включенными мигалкой и сиреной категорически запрещен и влечет за собой серьезные штрафы и даже лишение прав.