Обгон ДПС: что грозит за этот маневр?

Эксперт njcar объясняет, что обгон полицейского автомобиля разрешен при соблюдении ПДД, однако при этом необходимо быть особенно осторожным.
При нарушении правил обгона могут быть наложены штрафы в размере до 5000 рублей и даже лишение водительских прав на 1,5 года. Полезная информация также о том, что обгон можно совершить только в том случае, если машина ДПС не использует мигалки и соблюдает разрешенную скорость.
Однако водителю не следует забывать о том, что нарушение правил дорожного движения, такие как превышение скорости или наличие неисправностей на машине, могут быть зафиксированы видеокамерой в полицейском автомобиле и привести к штрафам. Важно помнить, что обгон полицейского автомобиля с включенными мигалкой и сиреной категорически запрещен и влечет за собой серьезные штрафы и даже лишение прав.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.