Россия закончит строительство атомного ледокола "Россия" к 2030 году

По словам вице-премьера России Дениса Мантурова, высказанным в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, проект нового атомного ледокола "Россия", который в настоящее время активно строится на верфи "Звезда" на Дальнем Востоке, будет завершен к приблизительно 2030 году.
Энергетический блок ледокола будет иметь рекордную выработку мощности в 120 мегаватт.
"Россия" станет уникальным в мире атомным судном аналогичного класса с таким внушительным энергетическим потенциалом — ледокол сможет с легкостью справляться с 4-метровыми льдами, прокладывая каналы шириной до 50 метров. Кроме того, на одном из предприятий корпорации "Росатом" уже производят стержни для реактора этого корабля.
Дополнительно Мантуров отметил, что в настоящее время в зоне Северного морского пути и водах арктических регионов действуют три атомных ледокола проекта 22220 — "Арктика", "Сибирь" и "Урал", а также аналогичное судно под названием "Якутия" вступит в строй до конца текущего года. Строительство "Чукотки" и "Ленинграда" находится на разных этапах, а заложение "Сталинграда" запланировано на 2025 год.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.