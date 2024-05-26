Россия закончит строительство атомного ледокола "Россия" к 2030 году

Вице-премьер Мантуров: Атомный ледокол "Россия" будет готов к 2030 году

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

По словам вице-премьера России Дениса Мантурова, высказанным в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, проект нового атомного ледокола "Россия", который в настоящее время активно строится на верфи "Звезда" на Дальнем Востоке, будет завершен к приблизительно 2030 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Энергетический блок ледокола будет иметь рекордную выработку мощности в 120 мегаватт.

"Россия" станет уникальным в мире атомным судном аналогичного класса с таким внушительным энергетическим потенциалом — ледокол сможет с легкостью справляться с 4-метровыми льдами, прокладывая каналы шириной до 50 метров. Кроме того, на одном из предприятий корпорации "Росатом" уже производят стержни для реактора этого корабля.

Дополнительно Мантуров отметил, что в настоящее время в зоне Северного морского пути и водах арктических регионов действуют три атомных ледокола проекта 22220 — "Арктика", "Сибирь" и "Урал", а также аналогичное судно под названием "Якутия" вступит в строй до конца текущего года. Строительство "Чукотки" и "Ленинграда" находится на разных этапах, а заложение "Сталинграда" запланировано на 2025 год.