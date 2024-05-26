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От идеи до тренда: зачем отели по всему миру перешли на белое постельное бельё

Эксперт рассказала, почему отели выбирают белое постельное бельё

1:11
Туризм

До 90-х годов по всему миру в отелях использовалось постельное бельё различных оттенков. Однако после того, как известная американская сеть отелей под названием Westin отдала предпочтение белому цвету, это стало новым стандартом. Остальные гостиницы тоже стали следовать этому примеру.

Эксперт рассказала, почему отели выбирают белое постельное бельё
Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Сегодня белое постельное бельё является обязательным элементом обстановки в любом качественном отеле. Это не только вопрос моды. Белый цвет ассоциируется с чистотой, что позволяет гостям чувствовать себя уверенно в том, что постель будет свежей. Это выражение уважения к постояльцам и забота об их здоровье. Однако есть и ещё один важный аспект.

Отельер Эрин Гувер раскрыла главный секрет в одном из своих интервью. Она поделилась тем, как белое постельное белье оказывает необычное воздействие на большинство людей. При виде его, создаётся впечатление, что номер только что был отремонтирован. Ощущение идеальной чистоты сочетается с ощущением новизны, что производит удивительный эффект "вау".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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