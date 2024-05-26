От идеи до тренда: зачем отели по всему миру перешли на белое постельное бельё

До 90-х годов по всему миру в отелях использовалось постельное бельё различных оттенков. Однако после того, как известная американская сеть отелей под названием Westin отдала предпочтение белому цвету, это стало новым стандартом. Остальные гостиницы тоже стали следовать этому примеру.
Сегодня белое постельное бельё является обязательным элементом обстановки в любом качественном отеле. Это не только вопрос моды. Белый цвет ассоциируется с чистотой, что позволяет гостям чувствовать себя уверенно в том, что постель будет свежей. Это выражение уважения к постояльцам и забота об их здоровье. Однако есть и ещё один важный аспект.
Отельер Эрин Гувер раскрыла главный секрет в одном из своих интервью. Она поделилась тем, как белое постельное белье оказывает необычное воздействие на большинство людей. При виде его, создаётся впечатление, что номер только что был отремонтирован. Ощущение идеальной чистоты сочетается с ощущением новизны, что производит удивительный эффект "вау".
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.