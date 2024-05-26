Страховой дом "Платинум" сделал крупную выплату по КАСКО в Санкт-Петербурге

0:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

На прошлой неделе "Страховой дом "Платинум" произвёл выплату по договору КАСКО. В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого автомобиль марки Volkswagen, застрахованный в "Страховом доме "Платинум", был повреждён настолько, что его ремонт был невозможен. Страховая компания выплатила страхователю почти пять миллионов рублей.

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"Страховой дом "Платинум"" — некоммерческая корпоративная организация, потребительское общество взаимного страхования, объединяющее как граждан, так и организации. Действует на рынке в течение 8 лет.