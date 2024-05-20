Изменение климата связали с высоким риском инсульта и деменции

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The Lancet: повышение температуры обостряет деменцию и повышает риск инсульта

1:56
Наука

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что повышение температуры и влажности значительно увеличивает риск обострения таких заболеваний, как инсульт, мигрень, менингит, эпилепсия, рассеянный склероз, шизофрения, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Lancet Neurology.

The Lancet: повышение температуры обостряет деменцию и повышает риск инсульта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Данное исследование основывается на мета-анализе ранее опубликованных научных работ, посвященных влиянию неблагоприятных климатических изменений на здоровье человека. Ученые пришли к выводу, что люди обычно чувствуют себя комфортно при температуре от 20° C до 26° C и влажности от 20% до 80%. Отклонение природных условий к верхним или нижним границам этих диапазонов (или их превышение) негативно влияет на функционирование и здоровье мозга.

Некоторые лекарства, применяемые для лечения неврологических и психических расстройств, а также сами заболевания, могут нарушать потоотделение, необходимое для поддержания нормальной температуры тела. В связи с этим сильная жара может спровоцировать обострение эпилепсии, рассеянного склероза и шизофрении.

При высокой температуре воздуха организм теряет жидкость через потоотделение, что приводит к сгущению крови и увеличению риска тромбоза, одной из основных причин инсульта. Жара также может вызвать приступ мигрени и ухудшить течение менингита из-за негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему.

Мета-анализ также показал, что с повышением температуры возрастает число госпитализаций людей с деменцией. У страдающих рассеянным склерозом в жару симптомы заболевания становятся более выраженными.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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