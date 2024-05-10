Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер рассказала о плюсах и минусах "вакуума" живота
Рассказываем о слабой корневой системе
Эндокринолог Михалева: употребление сырого шашлыка грозит тяжёлыми поражениями ЖКТ
Китай собирается инвестировать в строительство железных дорог в Венгрии
Ида Галич рассказала о непростом характере возлюбленного: "Всё обнулилось"
Bristolpost.co.uk: в Британии назвали продукты, которыми не стоит перекусывать
Как избежать отказа по страховке: ключевые моменты
Рассказываем о луке батуне
Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Девять естественных способов борьбы с грибковыми инфекциями: домашние решения для здоровья кожи

Как избавиться от грибковых инфекций: эффективные домашние методы лечения

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Всегда можно столкнуться с грибковыми инфекциями, несмотря на тщательный уход за кожей. Микозы, сыпь и спортивный зуд - это частые проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Несмотря на доступные лекарства и мази, многие грибы становятся устойчивыми к ним. В таких случаях домашние средства могут оказаться полезными. Вот 9 естественных способов борьбы с грибковыми инфекциями от bebeautiful.in.

Как избавиться от грибковых инфекций: эффективные домашние методы лечения
Фото: unsplash.com by Austin Ban is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мёд

Это отличный антисептик, который может убивать бактерии и грибки. Просто нанесите небольшое количество меда на зараженный участок кожи и оставьте на 30 минут, а затем смойте.

Яблочный уксус

Он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Его можно использовать как напиток или наносить на кожу для борьбы с инфекциями.

Масло чайного дерева

Масло обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Смешайте его с маслом-носителем и нанесите на зараженные участки кожи.

Йогурт

Пробиотические бактерии в йогурте могут помочь уничтожить грибки. Просто нанесите его на пораженные участки кожи.

Кокосовое масло

Это масло обладает противогрибковыми свойствами. Наносите его на пораженные участки кожи несколько раз в день.

Чеснок

Он содержит мощные антимикробные свойства. Смешайте измельченный чеснок с оливковым маслом и нанесите на кожу.

Алоэ вера

Алоэ вера обладает антисептическими свойствами и может подавлять рост грибков. Просто нанесите гель на пораженные участки кожи.

Кисломолочные продукты

Такие продукты содержат полезные бактерии, которые могут помочь уничтожить грибки. Употребляйте их внутрь или наносите на кожу.

Оливковое масло

Оно содержит антиоксиданты, которые могут помочь бороться с грибковыми инфекциями. Нанесите оливковое масло на кожу для увлажнения и лечения.

Попробуйте эти домашние средства и посмотрите, как они помогут вам справиться с грибковыми инфекциями!

Избавляем организм от грибков (Это надо знать каждому)
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Делимся полезными свойствами лопуха
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Запомните это: растения, которые не любят золу
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Как правильно сажать хосту на дачном участке
Как правильно сажать хосту на дачном участке
Последние материалы
Как избавиться от грибковых инфекций: эффективные домашние методы лечения
Тренер рассказала о плюсах и минусах "вакуума" живота
Рассказываем о слабой корневой системе
Эндокринолог Михалева: употребление сырого шашлыка грозит тяжёлыми поражениями ЖКТ
Китай собирается инвестировать в строительство железных дорог в Венгрии
Ида Галич рассказала о непростом характере возлюбленного: "Всё обнулилось"
Bristolpost.co.uk: в Британии назвали продукты, которыми не стоит перекусывать
Как избежать отказа по страховке: ключевые моменты
Рассказываем о луке батуне
Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников