Объём инвестиций уже превышает €16 млрд: стали известны подробности экономических отношений Китая и Венгрии

Китай собирается инвестировать в строительство железных дорог в Венгрии

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай активно участвует в инфраструктурных проектах в Венгрии, включая строительство железнодорожного кольца вокруг Будапешта и высокоскоростной железной дороги между центром города и аэропортом имени Ференца Листа.

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После переговоров между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и председателем КНР Си Цзиньпином было подписано 18 документов о сотрудничестве в различных сферах, включая инвестиции. Эти проекты реализуются в рамках китайской инициативы "Один пояс — один путь", которая направлена на укрепление связей между Востоком и Западом, сообщает ТАСС.

Венгрия и Китай также сотрудничают в сфере создания зарядных станций для электромобилей, модернизации пограничных учреждений и возможного участия в строительстве нефтепровода с Сербией. Объем китайских инвестиций в венгерскую экономику уже превышает €16 млрд.