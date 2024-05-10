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Как избежать отказа в страховой выплате: анализ распространенных причин и предотвращение мошенничества

Как избежать отказа по страховке: ключевые моменты

1:24
Страхование

Одной из наиболее распространённых причин, по которым страховщики отказывают в компенсации, является отсутствие риска в перечне покрытий или его присутствие в списке исключений. Кроме того, умышленное повреждение имущества владельцем также часто становится основанием для отказа.

Как избежать отказа по страховке: ключевые моменты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Существуют и другие ситуации, когда страховая компания может отказать в выплате или изменить её размер:

  • Если имущество страхуется одновременно в нескольких компаниях по аналогичным рискам, выплата будет распределена между ними таким образом, чтобы владелец получил сумму, соответствующую реальной стоимости повреждений. Максимальный размер выплаты всегда чётко оговорен в полисе, и получение суммы сверх этого невозможно.
  • При завышении стоимости имущества владельцем с целью обмана страховщика, компании необходимо установить факт мошенничества для отказа в выплате. В случае подтверждения обмана полис может быть аннулирован, что приведет к уменьшению или полной отмене выплаты.

Попытки обмана могут серьезно сказаться на последующих финансовых операциях владельца, в том числе негативно отразиться на кредитной истории, особенно если информация о мошенничестве будет передана в кредитные бюро. Это может затруднить получение кредитов или трудоустройства в будущем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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