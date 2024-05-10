В 2024 году Абхазия возглавит список наиболее доступных зарубежных направлений для россиян, Индонезия станет самой дорогой

Где отдохнуть летом 2024: бюджетно и не очень

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В летний период 2024 года Абхазия представляет собой наиболее экономичный выбор для путешествий из России за рубеж, в то время как самыми затратными станут дальние направления. Об этом сообщают туроператоры и платформы для бронирования туров, как отмечает РСТ.

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Цены на отдых в Абхазии начинаются со 146 тысяч рублей. За ней в списке экономичных стран идут Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Также к доступным направлениям относят Таиланд и Шри-Ланку. В то же время, по мнению экспертов, самым дорогостоящим направлением является Индонезия с начальной ценой тура в 446 тысяч рублей. Кроме того, высокая стоимость отдыха характерна для Мальдив, Кубы, Вьетнама и Мексики.

Специалисты в сфере туризма подчеркивают, что разделение на "дешевый" и "дорогой" отдых условно, поскольку на каждом из направлений можно подобрать как бюджетные, так и роскошные варианты проживания.