Россия отомстит США за Украину, выстроив зону влияния в Африке

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Если Франция и США не решатся на интервенцию в Нигер, то Россия возьмёт под контроль Транссахарский газопровод в Европу и получит концессии на добычу урана и золота в странах Сахеля.

Фото: arise.tv

В Сахеле выстраиваются баррикады противостояния

Франция объявила об эвакуации своих граждан из Нигера после того, как там произошёл военный переворот. Его называют на Западе пророссийским. И не без оснований, так как с мятежными офицерами солидаризировались в Мали и Буркина-Фасо, где уже активно работает "Группа Вагнера" после военных переворотов 2020-го и 2022-го годов. Также в Нигере отмечаются демонстрации в поддержку переворота с российскими флагами и плакатами: "Франция должна уйти".

Как пишет Dаyfr.com, в совместном заявлении Уагадугу и Бамако "предупреждают, что любая военная интервенция против Нигера приведёт к выходу Буркина-Фасо и Мали из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), а также к принятию мер самообороны в поддержку вооружённых сил и народа Нигера" .

Мали и Буркина-Фасо также отказываются применять "незаконные и бесчеловечные санкции против народа и властей Нигера", принятые на совещании ЭКОВАС.

В воскресенье, 30 июля, это региональное объединение объявило о введении экономических санкций против Нигера и заявило, что применит силу, если лидеры переворота не восстановят экс-президента Мохамеда Базума в должности в течение одной недели.

Гвинея также открыто выступила в поддержку новой власти в Нигере.

"Санкции, за которые выступает ЭКОВАС, включая военное вмешательство, — это вариант, который не станет решением нынешней проблемы, а приведёт к человеческой катастрофе, последствия которой могут выйти за пределы Нигера", — заявил генерал Ибраима Сори Бангура в заявлении от правящей партии.

Он добавил, что Гвинея не будет применять санкции против Нигера.

Таким образом вырисовывается линия противостояния: Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея будут поддержаны РФ, с другой стороны баррикад стоят правительства стран зоны Сахеля, которые остались верны Франции, — Чад, Мавритания, Камерун. Сюда же относятся Кот-д'Ивуар, Бенин, Сенегал из Западной Африки.

Франция слишком слаба, чтобы начать интервенцию

Сейчас определяется вопрос, решится ли Франция на военную операцию по восстановлению власти свергнутого президента. В Ниамее, столице Нигера, в этом уверены, якобы экс-правительство страны уже разрешило французам нанести удары для освобождения Базума.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 30 июля, пригрозил "немедленно и беспощадно" отомстить за нападение на граждан Франции и её интересы в Нигере. Но после объявленной во вторник, 1 августа, эвакуации вопрос уже стоит иначе: эвакуировать ли также военную базу?

По сообщениям западных СМИ, в Нигере расквартированы 1500 французских солдат, в их распоряжении есть пять беспилотников MQ-9 Reaper американского производства и как минимум три истребителя Mirage. Эти силы находятся на авиабазе недалеко от Ниамея и действуют под командованием нигерийской армии.

Вряд ли слабый Макрон решится на интервенцию, так как вмешательство других членов ЭКОВАС рискует создать хаос во всём регионе, а этого Париж категорически не хочет.

США не могут просто собраться и уйти

Однако в Нигере присутствуют и военные силы США — 1100 солдат на базе в городе Агадес, которую Вашингтон использует для нанесения ударов БПЛА MQ-9 Reaper по террористическим группировкам в Западной и Северной Африке. Строительство объекта обошлось в 100 млн долларов, а его обслуживание — примерно в 30 млн долларов в год.

Администрация Джо Байдена пока отказывается называть свержение президента Нигера "переворотом". Вашингтон "наблюдает за ситуацией" и будет пытаться найти способ договориться с новым военным правительством. Ниамей в течение многих лет участвовал в ежегодных крупных учениях Flintlock, в которых западные войска тренируют своих африканских партнёров по всему Сахелю. Поэтому США "не могут просто собраться и уйти", пишет Politico.

Россия отмстит за Украину

Через Нигер проходит строящийся газопровод Нигерия — Алжир, который ведёт в Европу. Специалист по Африке, автор Telegram-канала "Улыбаемся & Машем" Виктор Васильев считает, что США не могут допустить строительства этого газопровода, чтобы не терять СПГ-позиции в Европе. По его мнению, Россия, взяв под контроль с помощью дружественных правительств этот газопровод, имеет перспективы переиграть США.

В случае сохранения военного правительства в Нигере, "трубы для газопровода будут поставлять российские компании, Алжир пустит "Газпром" соинвестором в крупные газовые проекты, а "Группа Вагнера" будет обеспечивать безопасность транзита газа через территорию Нигера".

Россия может претендовать и на концессии на добычу урана и золота.

"Как видим, игра стоит свеч. В случае успеха все до настоящего времени достаточно локальные российские успехи в Африке получат второе дыхание и выстроятся в единую успешную стратегию", — пояснил Васильев.

Антизападные настроения в Африке растут и вызваны неспособностью колонизаторов обеспечить безопасность и работать на процветание африканских стран, а также навязыванием ЛГБТ-повестки. В Ниамее многие люди живут в трущобах и работают за копейки, а между тем эта страна поставляет Франции уран и нефть.

Французские компании не платят налоги в своих бывших колониях, тогда как российские компании платят и поддерживают социальную сферу. Саммит "Россия — Африка" был чрезвычайно успешным. Линия на взаимодействие РФ с Африкой развивается с помощью Китая и богатых арабских стран и очень перспективна.

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