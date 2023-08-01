Французское внешнеполитическое ведомство обратилось к гражданам своей страны и другим европейцам, находящимся в Нигере, с призывом срочно эвакуироваться.
"С учетом ситуации в Ниамее, агрессии против нашего посольства и закрытия воздушного пространства, Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан ЕС, которые желают покинуть страну", — гласит заявление МИД.
В министерстве уточнили, что эвакуационные мероприятия начинаются сегодня, 1 августа.
Ранее немецкие аналитики пришли к выводу, что в военный переворот в Нигере оставил Европу без важнейшего стратегического партнёра в Африке и стал настоящей пощечиной Западу.
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