Сможет ли Нигер поставить Францию на колени

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Захвативший власть в Нигере Военный совет объявил о приостановке экспорта урана и золота во Францию.

Фото: Pravda.ru

Повод для серьёзного беспокойства у Парижа есть — дело в том, что от поставок урана из этой африканской страны сильно зависит французская атомная отрасль. А АЭС играют огромную роль в энергобалансе страны.

Французская компания Orano занималась разработкой урановых рудников в Нигере на протяжении 50 лет. В её ведении были два урановых рудника на месторождении возле города Арлит.

Один из этих рудников является крупнейшей в стране открытой урановой шахтой — по заключенному в мае соглашению между группой и правительством Нигера она должна эксплуатироваться до 2040 года.

Кроме того, Orano сейчас проводит исследования с целью освоения одного из крупнейших в мире урановых месторождений Imouraren, расположенного на севере Нигера в 80 километрах к югу от Арлита. Его запасы оцениваются примерно в 200 тысяч тонн.

Стоит отметить, что в 2020 году 35% урана на французских АЭС было поставлено из Нигера.

Нигер является одной из ведущих стран-экспортеров урана не только во Францию, но и в целом в Евросоюз. Только в 2021 году, по данным Европейского агентства по снабжению Евратома, страна обеспечила 24% импорта в Европейский союз. Следом идут Казахстан (23%) и Россия (20%).

При этом на Западе вот уже не один месяц рассуждают о том, как бы снизить зависимость от поставок урана из России. Причём распространено мнение, что сделать это будет очень и очень непросто. По той причине, что возместить эти объёмы крайне проблематично.

Так что если Нигер действительно прекратит поставки урана, то это действительно будет сильным ударом. Другое дело, вовсе не факт, что мятежники в этой африканской стране действительно будут последовательны в данном вопросе.

Стоит заметить, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил о готовности к активным действиям. Говорил он, правда, касаясь ситуации с протестами возле французского посольства. Дескать, обеспечить безопасность сограждан — наша главная задача.

Очевидно, впрочем, что Париж будет всеми силами не допустить прекращения поставок урана из Нигера, любыми способами. И ему в этом будет обеспечена поддержка со стороны других стран Запада, США в том числе.