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Названы страны, где не рады туристам из России

1:14
Правда ТВ

Существует список стран, в которые российские туристические агентства стараются не отправлять туристов из РФ, поскольку отношение к ним там крайне негативное.

Это связано не с поведением самих путешественников, их предпочтениями в еде или привычками, а с политическими причинами.

Например, жители Прибалтики очень негативно настроены по отношению к россиянам. Латыши, эстонцы и литовцы могут агрессивно отреагировать, услышав русскую речь на улице. Об этом сообщила турагент Наталья Данилова в интервью "АБН24".

Теоретически, агрессия может проявиться в любой стране ЕС, но в прибалтийских государствах, где уровень русофобии особенно высок, риск значительно выше.

Кроме того, россиян стали недолюбливать в Индии, но это касается только штата Гоа, популярного среди российских туристов для зимнего отдыха.

Здесь негативное отношение местных жителей связано не с политикой, а с поведением некоторых россиян, из-за которых формируется негативный стереотип обо всех туристах из России. Индусы стали банально бояться иногда слишком агрессивных русских.

Уточнения

Тураге́нт организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров. 

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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