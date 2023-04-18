Россия располагает козырем, с помощью которого может отправить Евросоюз на дно. Причём сама же Европа уже приложила немало усилий, чтобы это преимущество России обернулось против Евросоюза, говорится в материале китайского издания Finance Ifeng.
Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Евросоюз в рамках очередного пакета санкций принять жёсткие меры против российской атомной энергетики. Напомним, что в минувшие выходные в Германии были закрыты три последние атомные электростанции.
Но атомная энергетика, говорится в материале китайского издания, является скрытым козырем России. И эта отрасль имеет столь большое значение для Евросоюза, что в предыдущих десяти пакетах санкций европейские политики предпочли о ней не вспоминать.
Особенно чувствителен этот вопрос для Франции. Энергетическая компания EDF имеет несколько совместных предприятий и подписала несколько соглашений о сотрудничестве с Росатомом.
Франция поставляет около 15 процентов от общего объема электроснабжения Европы. Её энергетические мощности считаются важной опорой энергосистемы ЕС. А в будущем их роль станет ещё более значимой из-за частичного дефицита предложения на европейском рынке, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").
Заменить российские услуги по обогащению и конверсии урана нечем. Мощностей по производству ядерного топлива в мире хронически не хватает, при этом российская атомная промышленность составляет почти половину мировой.
С 2009 по 2018 год среди мировых заказов на строительство АЭС Россия получила 23 объекта из 31, а остальные поделили между собой Китай, Франция, Япония, Южная Корея и США.
В 2021 году 25 процентов конверсии урана в ЕС и 31 процент обогащения урана были выполнены российскими компаниями.
Так что этот "скрытый козырь" России может и в самом деле буквально потопить Евросоюз. Здесь следует напомнить, что Россия построила 18 атомных реакторов в странах Евросоюза.
Два из них находятся в Болгарии, шесть — в Чехии, два — в Финляндии, по четыре в Словакии и в Венгрии. При этом АЭС в Венгрии обеспечивает выработку более 40 процентов электроэнергии в стране.
Неудивительно, что в Будапеште не воспринимают инициативы насчёт санкций против России в сфере атомной энергетики.
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