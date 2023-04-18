Finance Ifeng: у России есть скрытый козырь, который может потопить ЕС

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия располагает козырем, с помощью которого может отправить Евросоюз на дно. Причём сама же Европа уже приложила немало усилий, чтобы это преимущество России обернулось против Евросоюза, говорится в материале китайского издания Finance Ifeng.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Евросоюз в рамках очередного пакета санкций принять жёсткие меры против российской атомной энергетики. Напомним, что в минувшие выходные в Германии были закрыты три последние атомные электростанции.

Но атомная энергетика, говорится в материале китайского издания, является скрытым козырем России. И эта отрасль имеет столь большое значение для Евросоюза, что в предыдущих десяти пакетах санкций европейские политики предпочли о ней не вспоминать.

Особенно чувствителен этот вопрос для Франции. Энергетическая компания EDF имеет несколько совместных предприятий и подписала несколько соглашений о сотрудничестве с Росатомом.

Франция поставляет около 15 процентов от общего объема электроснабжения Европы. Её энергетические мощности считаются важной опорой энергосистемы ЕС. А в будущем их роль станет ещё более значимой из-за частичного дефицита предложения на европейском рынке, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Заменить российские услуги по обогащению и конверсии урана нечем. Мощностей по производству ядерного топлива в мире хронически не хватает, при этом российская атомная промышленность составляет почти половину мировой.

С 2009 по 2018 год среди мировых заказов на строительство АЭС Россия получила 23 объекта из 31, а остальные поделили между собой Китай, Франция, Япония, Южная Корея и США.

В 2021 году 25 процентов конверсии урана в ЕС и 31 процент обогащения урана были выполнены российскими компаниями.

Так что этот "скрытый козырь" России может и в самом деле буквально потопить Евросоюз. Здесь следует напомнить, что Россия построила 18 атомных реакторов в странах Евросоюза.

Два из них находятся в Болгарии, шесть — в Чехии, два — в Финляндии, по четыре в Словакии и в Венгрии. При этом АЭС в Венгрии обеспечивает выработку более 40 процентов электроэнергии в стране. Неудивительно, что в Будапеште не воспринимают инициативы насчёт санкций против России в сфере атомной энергетики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Секретный план Запада показали на весь мир: что уготовлено России?