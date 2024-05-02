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Как избежать ошибок в уходе за кожей: советы дерматологов для борьбы с прыщами

Привычки, которые наносят вред коже с акне

1:48
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Несмотря на ваши усилия в борьбе с прыщами, ваша кожа все еще далека от идеала? Возможно, причина кроется в неправильном уходе. Вот некоторые привычки, которые согласно дерматологам могут только усугубить проблему с акне, угрями и расширенными порами.

Привычки, которые наносят вред коже с акне
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic
  • Частая смена средств для проблемной кожи: постоянное изменение средств от прыщей и угрей может вызвать сухость и раздражение кожи, что лишь усугубит проблему. Рекомендуется терпеливо дождаться результатов от выбранного средства, так как оно может проявить свою эффективность через 5-6 недель.
  • Точечное нанесение средств: нанесение средства только на прыщи не предотвратит появление новых высыпаний и не сузит поры. Равномерное распределение средства по всей коже лица утром и вечером является более эффективным.
  • Пересушивание кожи: попытки пересушить жирную кожу могут вызвать раздражение и дополнительные высыпания. Вместо этого, следует использовать увлажняющий крем после умывания утром и вечером.
    Неразборчивость в выборе косметических средств: Важно выбирать косметику и средства для ухода за кожей, которые не закупоривают поры.
  • Слепой выбор средств: выбор средств без должного анализа и отзывов может привести к непредвиденным реакциям и усугубить проблемы кожи.
  • Выдавливание прыщей: это может усилить воспаление и привести к образованию рубцов. Рекомендуется обратиться к профессиональному дерматологу.
  • Несбалансированное питание: пищевые привычки могут оказывать существенное воздействие на состояние кожи. Поддержание чистоты кишечника через сбалансированное питание способствует здоровью кожи.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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