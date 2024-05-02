Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами
Житель Владивостока обвиняется в махинациях со страховками на 7 млн рублей
JAMA: дети растут более спокойными рядом с лесом и парками
Певица Жасмин показал необычный девичник с невестой сына
Факты и заблуждения о натуральной косметике
Этот простой трюк может сэкономит вашу АКПП от дорогостоящего ремонта
Турецкие фильмы, которые развеют грусть с первой минуты
Какими упражнениями можно заменить выпады?
Британские учёные выяснили, что тренировки снижают вероятность депрессии
Важно эти ошибки не допустить. Морковь не простит

Чтобы не лишиться урожая моркови

2:15
Садоводство » Овощи

Морковь, несмотря на её популярность, может не любить определённые условия, которые могут привести к уменьшению урожая или даже полному отсутствию его. В этой статье мы рассмотрим 5 ошибок, из-за которых можно лишиться урожая моркови.

1. Неправильная подготовка почвы

Первая и самая важная ошибка, которую можно сделать при выращивании моркови - это неправильная подготовка почвы. Морковь любит рыхлую и плодородную почву, поэтому перед посадкой необходимо хорошо прополоть и пролить грядки. Также важно добавить органические удобрения, такие как компост или перегноя, чтобы обеспечить растению необходимые питательные вещества.

2. Неправильная глубина посадки

Еще одна распространенная ошибка - это неправильная глубина посадки моркови. Если сажать ее слишком глубоко, то корнеплоды будут маленькими и кривыми, а если слишком поверхностно, то они будут иметь неправильную форму и размер. Идеальная глубина посадки - 1-2 см, при этом необходимо убедиться, что семена покрыты тонким слоем почвы.

3. Недостаток влаги

Морковь любит влажную почву, поэтому ее необходимо регулярно поливать. Однако, следует помнить, что избыток влаги может привести к гниению корнеплодов. Чтобы избежать этого, необходимо следить за уровнем влажности почвы и поливать морковь умеренно, особенно в периоды сильных дождей.

4. Недостаток питательных веществ

Морковь является культурой, которая требует большого количества питательных веществ для роста и развития. Поэтому, если почва не содержит достаточного количества органических удобрений или не была подготовлена заранее, то морковь может не получить необходимых питательных веществ и не вырастет в полноценные корнеплоды.

5. Неправильный выбор сорта

Наконец, еще одна ошибка, которая может привести к неудачному выращиванию моркови - это неправильный выбор сорта. Некоторые сорта моркови более подходят для выращивания в определённых условиях.

Посейте морковь в эти сроки и проблем с выращиванием не будет!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Последние материалы
Этот простой трюк может сэкономит вашу АКПП от дорогостоящего ремонта
Турецкие фильмы, которые развеют грусть с первой минуты
Какими упражнениями можно заменить выпады?
Британские учёные выяснили, что тренировки снижают вероятность депрессии
Страны G7 планируют отказаться от угля к середине 2030-х
Готовим вкусное филе пангасиуса с карри и куркумой
Neobiota: человечество может столкнуться с нашествием термитов-вредителей
Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: советы экспертов ОМС
Эксперты выделили 3 обязательные вещи для кошатников
Привычки, которые наносят вред коже с акне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников