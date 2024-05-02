Инвазивные термиты готовятся к захвату мегаполисов из-за климатических изменений

Neobiota: человечество может столкнуться с нашествием термитов-вредителей

0:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Бельгийские ученые из Свободного университета Брюсселя предостерегают о потенциальном глобальном нашествии инвазивных термитов, которые могут оседать в крупных городах всего мира из-за глобального потепления и изменения климата.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Опасность заключается в том, что термиты могут распространяться через международную торговлю, скрываясь в деревянной мебели и других товарах, сообщает Neobiota.

Исследователи подчеркивают необходимость принятия мер для защиты домов и инфраструктуры, указывая на годовой ущерб от деятельности термитов, составляющий около $40 миллиардов.