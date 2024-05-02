Инвазивные термиты готовятся к захвату мегаполисов из-за климатических изменений

Бельгийские ученые из Свободного университета Брюсселя предостерегают о потенциальном глобальном нашествии инвазивных термитов, которые могут оседать в крупных городах всего мира из-за глобального потепления и изменения климата.
Опасность заключается в том, что термиты могут распространяться через международную торговлю, скрываясь в деревянной мебели и других товарах, сообщает Neobiota.
Исследователи подчеркивают необходимость принятия мер для защиты домов и инфраструктуры, указывая на годовой ущерб от деятельности термитов, составляющий около $40 миллиардов.
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