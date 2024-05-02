Малыши, растущие рядом с парками, реже страдают от стресса: новое открытие ученых шокирует родителей

JAMA: дети растут более спокойными рядом с лесом и парками

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из различных научных институтов исследовали влияние пребывания в природных зонах на психическое здоровье маленьких детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Diliff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Опубликованное в JAMA Network Open исследование показало, что дети, живущие с рождения рядом с лесами и парками, имеют меньше эмоциональных проблем в раннем возрасте.

Анализировались данные родителей о поведении детей от двух до 11 лет и спутниковые данные о плотности растительности вокруг домов. Выявлено, что зеленые насаждения положительно влияют на малышей до пяти лет, но не на старших детей, которые больше времени проводят в школе.

Результаты подчеркивают важность доступа к природе для психического здоровья и развития детей, что может стать ключевым аспектом общественного здравоохранения и городского планирования.