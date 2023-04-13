CNBC: Россия поставила Запад в тупик ответом на потолок цен на нефть

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия поставила в тупик Евросоюз и Группу семи своим ответом на так называемый потолок цен на нефть, говорится в материале, опубликованном на сайте американского телеканала CNBC.

В начале декабря прошлого года Евросоюз и Группа семи, к которым присоединилась Австралия, установили потолок цен на российскую нефть, поставляемую морским путём — 60 долларов за баррель.

Причём предполагается время от времени пересматривать эти цены. В частности, этот вопрос рассматривали в марте и некоторые страны ЕС — в основном, из Восточной Европы — предлагали резко снизить потолок цен. Но в итоге его решили не менять.

Ожидается, что ещё раз к вопросу вернуться в мае. Однако в материале телеканала CNBC утверждается, что пересматривать потолок цен опять не станут по нескольким причинам.

Во-первых, в Группе семи считают, что и нынешние ограничения эффективны.

Во-вторых, страны, входящие в ОПЕК+, неожиданно приняли решение о значительном сокращении ежедневной добычи нефти, что привело к её подорожанию, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

В-третьих, похоже, нет понимания того, работает ли потолок цен.

Представители властей США и Евросоюза заявляют, что ограничение цены на экспортируемую Россией нефть оказало значительное негативное влияние на российскую экономику.

Однако как заявил старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Джейкоб Киркегор, на деле Запад не может понять, был ли от потолка цен реальный эффект.

По его словам, "существуют широко распространённые разногласия по поводу того, работает ограничение или нет".

Он отметил, что Россия предприняла ряд мер, чтобы противостоять санкциям и защитить свой экспорт энергоносителей. Киркегор утверждает, что одним из таких решений стало наращивание теневого флота танкеров (вообще, очень популярная тема на Западе).

По этой причине Группа семи и Евросоюз не могут установить, какое влияние оказывает ценовой потолок на Россию и её торговлю нефтью. И есть ли вообще в нём смысл.

Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, отечественным компаниям запрещено поставлять нефть частным и юридическим лицам, которые поддержали ограничение цены на неё. Ограничение действует до 1 июля, но не исключено, что в дальнейшем оно может быть продлено.

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