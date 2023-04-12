Эксперт Худалов: если цена нефти РФ превысит "потолок" ЕС, проблем не возникнет

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если стоимость нефти значительно превысит потолок цен, установленный странами "Большой семёрки", проблем не возникнет, заявил Независимый промышленный эксперт Максим Худалов EADaily.

В портах российская нефть торгуется на уровне 70 долларов за баррель, что уже выше лимита Евросоюза.

"С одной стороны, Россия сокращает добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, а это до 50 танкеров при круговом рейсе в Индию. С другой — большую часть сырья экспортируют трейдеры, которые могут быть связаны с российскими компаниями и берут крайне высокую маржу", — пишет издание.

Кроме прочего, платежи можно разбивать на несколько этапов, что позволит не афишировать стоимость чёрного золота.

"Формально никакого нарушения санкций для перевозчиков происходить не будет, даже в случае более резкого роста цен на чёрное золото", — пояснил Худалов.

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