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Как правильно прогревать АКПП зимой для предотвращения её износа

Этот простой трюк может сэкономит вашу АКПП от дорогостоящего ремонта

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Авто

Прогрев гидромеханической АКПП является критически важным, особенно в холодное время года, для предотвращения преждевременного износа трансмиссии. Трансмиссионная жидкость густеет при низких температурах, что может привести к недостаточной смазке движущихся частей и ускорить износ.

Этот простой трюк может сэкономит вашу АКПП от дорогостоящего ремонта
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

Правильный прогрев включает запуск двигателя, ожидание пары минут, затем переключение селектора в режим "D" или "R" и удержание автомобиля на тормозе на несколько минут, позволяя маслу в коробке передач прогреться.

Эффективный способ минимизировать износ — парковать автомобиль так, чтобы можно было начать движение без лишних переключений между режимами, что снижает скачки давления и загрузку на фрикционные элементы. Рекомендуется избегать резких ускорений в первые минуты поездки и двигаться плавно, чтобы максимально продлить срок службы АКПП.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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