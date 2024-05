Как правильно прогревать АКПП зимой для предотвращения её износа

Прогрев гидромеханической АКПП является критически важным, особенно в холодное время года, для предотвращения преждевременного износа трансмиссии. Трансмиссионная жидкость густеет при низких температурах, что может привести к недостаточной смазке движущихся частей и ускорить износ.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0