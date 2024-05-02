Как правильно прогревать АКПП зимой для предотвращения её износа

Прогрев гидромеханической АКПП является критически важным, особенно в холодное время года, для предотвращения преждевременного износа трансмиссии. Трансмиссионная жидкость густеет при низких температурах, что может привести к недостаточной смазке движущихся частей и ускорить износ.
Правильный прогрев включает запуск двигателя, ожидание пары минут, затем переключение селектора в режим "D" или "R" и удержание автомобиля на тормозе на несколько минут, позволяя маслу в коробке передач прогреться.
Эффективный способ минимизировать износ — парковать автомобиль так, чтобы можно было начать движение без лишних переключений между режимами, что снижает скачки давления и загрузку на фрикционные элементы. Рекомендуется избегать резких ускорений в первые минуты поездки и двигаться плавно, чтобы максимально продлить срок службы АКПП.
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