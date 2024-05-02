Брюссельская капуста с чесноком и тимьяном: готовим ароматный гарнир в духовке
Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами
0:56
В этом рецепте запечённая брюссельская капуста подаётся с кедровыми орешками!
Фото: commons.wikimedia.org by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 1 кг брюссельской капусты, разрезанной пополам,
- 1/3 стакана мелко натёртого сыра пармезан,
- 1/4 стакана оливкового масла,
- 1/4 стакана жареных кедровых орешков,
- 1 небольшой лимон, нарезанный ломтиками,
- 4 зубчика чеснока,
- 1 столовая ложка свежего тимьяна (или 1 чайная ложка сушёного),
- 1/2 чайной ложки соли,
- 1/4 чайной ложки молотого перца.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Смешайте в большой миске брюссельскую капусту, чеснок, лимон, оливковое масло, тимьян, соль и перец. Положите на противень и запекайте 10 минут.
- Переложите на сервировочное блюдо, посыпьте пармезаном и кедровыми орешками.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Брюссельская капуста с чесноком в сливочном соусе!