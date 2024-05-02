Брюссельская капуста с чесноком и тимьяном: готовим ароматный гарнир в духовке

Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте запечённая брюссельская капуста подаётся с кедровыми орешками!

Фото: commons.wikimedia.org by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

1 кг брюссельской капусты, разрезанной пополам,

1/3 стакана мелко натёртого сыра пармезан,

1/4 стакана оливкового масла,

1/4 стакана жареных кедровых орешков,

1 небольшой лимон, нарезанный ломтиками,

4 зубчика чеснока,

1 столовая ложка свежего тимьяна (или 1 чайная ложка сушёного),

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки молотого перца.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смешайте в большой миске брюссельскую капусту, чеснок, лимон, оливковое масло, тимьян, соль и перец. Положите на противень и запекайте 10 минут. Переложите на сервировочное блюдо, посыпьте пармезаном и кедровыми орешками.