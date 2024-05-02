Британские учёные обнаружили, что упражнения с низкой и умеренной интенсивностью снижают риск развития депрессии

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Британские учёные выяснили, что тренировки снижают вероятность депрессии

Здоровье

Британские учёные из Anglia Ruskin University выяснили, что упражнения низкой и средней интенсивности уменьшают риск развития депрессии более эффективно, чем высокой.

Британские учёные выяснили, что тренировки снижают вероятность депрессии
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Исследование учёных основано на анализе ранее опубликованных научных работ, темой которых было влияние физической активности на тяжесть течения депрессии. Исследователи хотели выяснить, какие виды физической активности больше влияют на укрепление психического здоровья.

Согласно исследованию, упражнения с низкой и умеренной интенсивностью снижали риск развития депрессии на 23%, а тревоги — на 26%. А вот высокоинтенсивные упражнения не показали ни терапевтического, ни профилактического эффекта.

Помимо этого, средняя и легкая активность снижали вероятность развития психозов и шизофрении на 27%, пишет журнал Neuroscience and Biobehavioral Reviews.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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