Британские учёные обнаружили, что упражнения с низкой и умеренной интенсивностью снижают риск развития депрессии

Британские учёные из Anglia Ruskin University выяснили, что упражнения низкой и средней интенсивности уменьшают риск развития депрессии более эффективно, чем высокой.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International