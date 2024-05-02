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Конец эры угля: G7 намерены прекратить его использование в ближайшем десятилетии

Страны G7 планируют отказаться от угля к середине 2030-х

Экономика

Министры энергетики из стран Большой семерки (G7) приняли решение о прекращении использования угля в энергетическом секторе в течение первой половины следующего десятилетия, хотя и предоставили определенную свободу действий Германии и Японии из-за их сильной зависимости от этого источника энергии.

Страны G7 планируют отказаться от угля к середине 2030-х
Фото: Unsplash by Setu Anand sand_pgraphy is licensed under CC-Zero

Германия официально закрепила в законодательстве цель полного отказа от угольных электростанций к 2038 году, однако текущее правительство выразило амбиции ускорить этот процесс к 2030 году. Между тем, Япония пока не установила конкретные сроки для полного отказа от угля.

Согласно Международному валютному фонду (МВФ), к странам G7 принадлежат Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, которые вместе составляют примерно 44% мирового валового внутреннего продукта на 2024 год.

Эти страны, обладая развитыми экономиками, также имеют более диверсифицированные и развитые системы производства электроэнергии по сравнению с мировым средним уровнем. В G7 доля пяти основных источников энергии (гидроэнергетика, атомная энергия, уголь, природный газ и возобновляемые источники) составляет 10% от общего объема производства электроэнергии.

Согласно данным аналитического центра Ember, в 2023 году уголь занимал четвертое место среди источников электроэнергии в G7, составляя в среднем 15% от общего объема производства, в то время как природный газ — 34%, атомная энергия и возобновляемые источники — по 18%, гидроэнергетика — 11%.

По сравнению с мировым уровнем использования угля для производства электроэнергии в 37%, страны Большой семерки демонстрируют значительно более низкие показатели. Это свидетельствует о значительном снижении зависимости от угля с 44% в 2003 году до 11% в 2023 году, подтверждая активные усилия по декарбонизации их энергетических систем.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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