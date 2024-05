Конец эры угля: G7 намерены прекратить его использование в ближайшем десятилетии

Министры энергетики из стран Большой семерки (G7) приняли решение о прекращении использования угля в энергетическом секторе в течение первой половины следующего десятилетия, хотя и предоставили определенную свободу действий Германии и Японии из-за их сильной зависимости от этого источника энергии.

Фото: Unsplash by Setu Anand sand_pgraphy is licensed under CC-Zero