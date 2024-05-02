Специалисты системы обязательного медицинского страхования предоставили рекомендации по профилактике гипертонии и сердечного приступа

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Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: советы экспертов ОМС

1:53
Страхование

Болезни сердца и сосудов являются одной из основных причин смертности на глобальном уровне. Общее благополучие и продолжительность жизни людей, страдающих от этих недугов, во многом определяются постоянным медицинским контролем со стороны квалифицированных врачей. Специалисты в области медицинского страхования подчеркивают необходимость заботы о своем здоровье.

Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: советы экспертов ОМС
Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

Гипертония, которая представляет собой хроническое повышение артериального давления, часто предваряет развитие сердечно-сосудистых проблем, ведущих к инфарктам, а также повреждениям мозга, сердца и почек.

"В последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины. Именно она позволяет предотвратить возникновение многих заболеваний и сохранить здоровье на длительный период времени", — отметил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Для избежания критических состояний сердечно-сосудистой системы важно регулярно проходить осмотры у специалистов, которые помогают контролировать уровень артериального давления и оценивать состояние критически важных органов.

Периодичность профилактических осмотров устанавливается врачом исходя из оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, но при стабильном состоянии пациента они не должны проводиться реже одного раза в год.

Для тех, кто пережил инфаркт миокарда, существуют особые правила диспансерного наблюдения. В случае стабильного состояния такие пациенты должны посещать кардиолога не реже двух раз в год.

Специалисты напоминают, что проблемы с сердцем могут представлять серьезную угрозу для жизни, и при появлении симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью или вызвать скорую.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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