Счастливая жизнь: эти три вещи обязательно делать кошатнику каждый день

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1:14
Зоосфера » Кошки

Очевидно, что заботливый владелец обязан регулярно кормить и предоставлять воду своему коту.

Эксперты выделили 3 обязательные вещи для кошатников
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако существует несколько ключевых аспектов ухода, которые коту требуются на ежедневной основе. Взаимодействие с животным и мониторинг его здоровья — важные элементы ежедневного ухода.

Что же нужно делать каждый день, чтобы кот чувствовал себя хорошо?

Игра

Независимо от загруженности, необходимо уделять время играм с котом ежедневно. Не обязательно тратить на это несколько часов, достаточно хотя бы 15 минут.

Пропуск этих моментов может ослабить вашу связь с питомцем.

Уход за шерстью

Владельцы длинношерстных котов знают о необходимости ежедневного ухода за шерстью, но мало кто из владельцев короткошерстных пород осознает, что это правило распространяется и на их питомцев.

Регулярный уход за шерстью — это не только красота, но и здоровье животного.

Чистка миски

Миска для корма и воды часто становится местом скопления волос, насекомых и прочих мелких частиц.

Поэтому необходимо ежедневно мыть миску и менять воду, чтобы обеспечить чистоту и свежесть.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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