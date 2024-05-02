Счастливая жизнь: эти три вещи обязательно делать кошатнику каждый день

Эксперты выделили 3 обязательные вещи для кошатников

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Очевидно, что заботливый владелец обязан регулярно кормить и предоставлять воду своему коту.

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Однако существует несколько ключевых аспектов ухода, которые коту требуются на ежедневной основе. Взаимодействие с животным и мониторинг его здоровья — важные элементы ежедневного ухода.

Что же нужно делать каждый день, чтобы кот чувствовал себя хорошо?

Игра

Независимо от загруженности, необходимо уделять время играм с котом ежедневно. Не обязательно тратить на это несколько часов, достаточно хотя бы 15 минут.

Пропуск этих моментов может ослабить вашу связь с питомцем.

Уход за шерстью

Владельцы длинношерстных котов знают о необходимости ежедневного ухода за шерстью, но мало кто из владельцев короткошерстных пород осознает, что это правило распространяется и на их питомцев.

Регулярный уход за шерстью — это не только красота, но и здоровье животного.

Чистка миски

Миска для корма и воды часто становится местом скопления волос, насекомых и прочих мелких частиц.

Поэтому необходимо ежедневно мыть миску и менять воду, чтобы обеспечить чистоту и свежесть.