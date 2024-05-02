Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами
Житель Владивостока обвиняется в махинациях со страховками на 7 млн рублей
JAMA: дети растут более спокойными рядом с лесом и парками
Певица Жасмин показал необычный девичник с невестой сына
Факты и заблуждения о натуральной косметике
Чтобы не лишиться урожая моркови
Этот простой трюк может сэкономит вашу АКПП от дорогостоящего ремонта
Турецкие фильмы, которые развеют грусть с первой минуты
Британские учёные выяснили, что тренировки снижают вероятность депрессии
Альтернативные упражнения, которыми можно заменить выпады при ходьбе

Какими упражнениями можно заменить выпады?

2:41
Спорт

Не имеет значения, почему у вас болят ноги, колени или пальцы. Это может повлиять на то, какие упражнения вы используете в качестве альтернативы. Итак, давайте посмотрим, какие варианты подходят для решения ваших проблем.

Какими упражнениями можно заменить выпады?
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Румынская становая тяга на одной ноге.

  • При переносе веса тела на одну ногу держите ступни рядом друг с другом.
  • При выпрямлении позвоночника начните с двух гантелей с каждой стороны.
  • Держите спину прямо, медленно наклоняясь вперед.
  • Ваше колено должно сгибаться не более чем на 5 см, когда вы приближаетесь к земле.
  • Медленно отведите одну ногу назад, чтобы обрести идеальный баланс.
  • Задержитесь в этом положении на 5 секунд, прежде чем отводить ногу назад.
  • Напрягите основные мышцы и медленно поднимайте прямой торс.
  • Перенесите основной вес на противоположную ногу и повторите.

Перетягивание каната.

  • Начните с удобного веса на санках и используйте ремни безопасности, чтобы закрепиться.
  • Повернитесь лицом к саням и медленно отступайте назад, сохраняя позвоночник прямым.
  • Вы можете слегка отклониться назад, чтобы увеличить сопротивление, но оставаться выпрямленным при наклоне.
  • Отступайте назад так часто, как это возможно при весе саней.

Приседания.

  • Встаньте обеими ногами ровно на скамейку или ступеньку.
  • Медленно согните колено, опуская одну ногу к земле.
  • При опускании одной ноги держите таз прямо.
  • Верните упражнение назад, прежде чем повторять с другой стороны.
  • Выполните по 10 повторений с каждой стороны.

Упражнения с гирями.

  • Начните с гири в каждой руке, обхватите туловище и выпрямите позвоночник.
  • Держите тело прямо, когда сгибаете одно колено, чтобы подняться по лестнице.
  • Поставьте ногу ровно, прежде чем ставить вторую ногу на ступеньку.
  • Сохраняйте вертикальное положение тела, меняя движения одно за другим.
  • Продолжайте подниматься по лестнице вверх и вниз.

Приседания со стеной.

  • Прислонитесь спиной к стене.
  • Расставьте ступни на ширину плеч, сохраняя их прямыми.
  • Ваши колени должны находиться на одной линии с пятками, а не перед пальцами ног.
  • Осторожно приседайте на вдохе и поднимайтесь обратно на выдохе.
  • Ваши ягодицы не должны опускаться ниже колен, и остановитесь, если почувствуете боль.
  • При подъеме напрягайте основные мышцы и мышцы живота.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Последние материалы
Этот простой трюк может сэкономит вашу АКПП от дорогостоящего ремонта
Турецкие фильмы, которые развеют грусть с первой минуты
Какими упражнениями можно заменить выпады?
Британские учёные выяснили, что тренировки снижают вероятность депрессии
Страны G7 планируют отказаться от угля к середине 2030-х
Готовим вкусное филе пангасиуса с карри и куркумой
Neobiota: человечество может столкнуться с нашествием термитов-вредителей
Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: советы экспертов ОМС
Эксперты выделили 3 обязательные вещи для кошатников
Привычки, которые наносят вред коже с акне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников