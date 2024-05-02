Альтернативные упражнения, которыми можно заменить выпады при ходьбе

Какими упражнениями можно заменить выпады?

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Не имеет значения, почему у вас болят ноги, колени или пальцы. Это может повлиять на то, какие упражнения вы используете в качестве альтернативы. Итак, давайте посмотрим, какие варианты подходят для решения ваших проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Румынская становая тяга на одной ноге.

При переносе веса тела на одну ногу держите ступни рядом друг с другом.

При выпрямлении позвоночника начните с двух гантелей с каждой стороны.

Держите спину прямо, медленно наклоняясь вперед.

Ваше колено должно сгибаться не более чем на 5 см, когда вы приближаетесь к земле.

Медленно отведите одну ногу назад, чтобы обрести идеальный баланс.

Задержитесь в этом положении на 5 секунд, прежде чем отводить ногу назад.

Напрягите основные мышцы и медленно поднимайте прямой торс.

Перенесите основной вес на противоположную ногу и повторите.

Перетягивание каната.

Начните с удобного веса на санках и используйте ремни безопасности, чтобы закрепиться.

Повернитесь лицом к саням и медленно отступайте назад, сохраняя позвоночник прямым.

Вы можете слегка отклониться назад, чтобы увеличить сопротивление, но оставаться выпрямленным при наклоне.

Отступайте назад так часто, как это возможно при весе саней.

Приседания.

Встаньте обеими ногами ровно на скамейку или ступеньку.

Медленно согните колено, опуская одну ногу к земле.

При опускании одной ноги держите таз прямо.

Верните упражнение назад, прежде чем повторять с другой стороны.

Выполните по 10 повторений с каждой стороны.

Упражнения с гирями.

Начните с гири в каждой руке, обхватите туловище и выпрямите позвоночник.

Держите тело прямо, когда сгибаете одно колено, чтобы подняться по лестнице.

Поставьте ногу ровно, прежде чем ставить вторую ногу на ступеньку.

Сохраняйте вертикальное положение тела, меняя движения одно за другим.

Продолжайте подниматься по лестнице вверх и вниз.

Приседания со стеной.

Прислонитесь спиной к стене.

Расставьте ступни на ширину плеч, сохраняя их прямыми.

Ваши колени должны находиться на одной линии с пятками, а не перед пальцами ног.

Осторожно приседайте на вдохе и поднимайтесь обратно на выдохе.

Ваши ягодицы не должны опускаться ниже колен, и остановитесь, если почувствуете боль.

При подъеме напрягайте основные мышцы и мышцы живота.