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Какой кофе лучше пить утром и вечером: важные рекомендации

1:23
Еда

Какой кофе лучше пить по утрам

Утром натощак лучше не пить крепкий кофе, так как кофе оказывает сильное влияние на пищеварительную систему. Крепкий кофе может вызывать дискомфорт.

Какой кофе лучше пить утром и вечером: важные рекомендации
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Прохладительный напиток лучше пить утром, например, капучино, латте. Чашка горячего кофе, выпитая натощак, может раздражать стенки желудка, повышая кислотность секрета. Частые такие эксперименты могут привести к появлению хронических заболеваний. Считается, что если добавить в черный кофе молоко, то его эффект станет мягче.

Какой кофе можно пить во второй половине дня

Если вы хотите выпить кофе вечером, лучше остановить свой выбор на растворимом кофе, например, на основе злаков и цикория. Эти напитки имеют аромат и вкус, схожие с кофе, но не содержат кофеина и не помешают качеству вашего сна.

Вечером вы также можете выпить чашечку кофе без кофеина. Этот напиток можно употреблять вечером, чтобы не спровоцировать бессонницу.

Помните, что кофеин также содержится в чае, шоколаде, какао и энергетических напитках. Поэтому лучше избегать этого перед сном.

Кроме того, вечером можно пить травяные чаи из ромашки, мяты, а также гречневые или фруктовые чаи.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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