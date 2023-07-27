Россия теснит Францию в Африке. Успех в Нигере будет закономерным

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Вооружённые силы Нигера поддержали мятежников, которые в среду свергли президента страны. Это означает выход страны из-под влияния Франции. С большой долей вероятности, ставка в Нигере будет сделана на РФ.

Фото: GhanaWeb

Армия Нигера поддержала мятежников

Начальник штаба вооруженных сил Нигера Абду Сидику Иса заявил, что он "присоединяется к заявлению" военных, положивших конец режиму президента Мохамеда Базума. Армия это делает с целью "предотвращения любого смертельного столкновения между различными силами, которое может привести к кровопролитию и подорвать сплоченность внутри Сил обороны и безопасности".

Военный переворот в Нигере произошёл в среду. В окружении девяти офицеров лидер путчистов Амаду Абдраман объявил о смещении президента, закрытии границ и всех учреждений республики, а также о введении комендантского часа.

Причина отстранения от власти Базума, согласно мятежникам — отсутствие безопасности и экономического развития в стране. Согласно данным Всемирного банка, валовой внутренний продукт (ВВП) Нигера в 2022 году составил 13,97 миллиарда долларов США, 40% дохода даёт сельское хозяйство. ВВП Нигера на душу населения составил 545,46 долл. Население — 26 млн. чел, страна добывает урановую руду и нефть.

Франция уходит из Нигера с огромными потерями

Как пишет AFP, Нигер — главный союзник Франции в Сахеле. Около 1500 французских солдат были размещены в стране с момента провала французской антиджихадистской операции "Бархан" в Мали.

Но теперь, очевидно, им придётся уйти и из Нигера, потому что главная проблема Нигера та же, что была и в Мали — страна страдает от набегов исламистских бандформирований, а французы ничего сделать не могут. А может — ЧВК "Вагнер", бойцов которого приглашают к себе многие правительства стран зоны Сахеля.

Заметим, что Базум был одним из немногих африканских лидеров, отказавшимся участвовать в саммите "Россия — Африка”, начавшийся в Петербурге на этой неделе, что подтверждает его приверженность западному курсу.

Нигер знаменит тем, что поставляет урановую руду на АЭС Франции — от 30% до 45% всего потребления. Если учесть, что на атомной генерации Франция вырабатывает 75 % всей электроэнергии, то возможная потеря для Парижа вассала в лице Нигера — огромная.

Россия получает возможность увеличить влияние в Сахеле

Полковник Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства в дела страны. США и страны Евросоюза, Африканский союз выступили с осуждением госпереворота, призвав к немедленному освобождению Базума.

МИД РФ выразил обеспокоенность и расчёт на скорейшее освобождение военными президента. Очевидно, что разница в оценках есть.

Эксперт немецкого аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung Ульф Лессинг сказал Reuters, что "переворот даст возможность России и другим игрокам распространить свое влияние в регионе".

Заметим, что на саммите "Россия-Африка" присутствует директор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, и он уже заявил о развитии операций в Африке в интересах России.

На руководство Мали наложены санкции США за сотрудничество с его кампанией. Действительно, в немалой степени благодаря вагнеровцам, Россия может влиять на огромную часть африканского континента, который имеет большое представительство в ООН и обладает стратегическим положением.

Но дело не только в безопасности, но и в поставках российского продовольствия, удобрений с возможным ответным выходом на российский рынок стран Африки с продукцией сельского хозяйства.

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